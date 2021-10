Han kunne ikke sove. Få timer forinden havde han modtaget et uhyggeligt opkald fra en kammerat, som kunne fortælle, at hans ven Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur, var blevet dræbt ved Jydsk Væddeløbsbane.

En 26-årig mand, som lige nu er tiltalt for drabet på Satudarah-lærlingen Mohammad Al-Zerjawi, der skete under ti timer senere, var meget mærket af episoden, forklarede han i retten.

»Lige præcis den dag havde jeg det ikke så godt, fordi vi havde mistet en god kammerat, så jeg kunne ikke sove,« lød det fra ham, da anklagemyndigheden spurgte ind til, hvorfor han var vågen midt om natten.

Den nat, den 23. juli 2020, hvor Mohammad Al-Zerjawi, der var kendt under tilnavnet 'Frisør Mudi', mistede livet ved et knivstik i låret.

Shmur er den afdøde rapper. Han blev dræbt på Observatorievej ved Væddeløbsbanen i Aarhus den 22. juli 2020. Foto. Privat Vis mere Shmur er den afdøde rapper. Han blev dræbt på Observatorievej ved Væddeløbsbanen i Aarhus den 22. juli 2020. Foto. Privat

»Jeg fik et opkald fra nogle af hans kammerater, som fortalte, at han (Abukar Hassan Ali, red.) havde mistet livet. Jeg havde derfor været i Rosenhøj for at besøge hans familie,« forklarede han.

Det er to drab, som politiet på et tidspunkt undersøgte, om der kunne være sammenhæng mellem, men som de kom frem til, at der ikke var. Men noget tyder på, at der er personer fra samme omgangskreds involveret i begge sager.

Flere af de tiltalte i sagen fra Lenesvej kender nemlig den afdøde fra travbanen. Det kom frem i retten tirsdag.

Drabet ved Lenesvej skete 23. juli 2020 omkring klokken 03.50. Det andet skete omkring klokken 19 ved Jydsk Væddeløbsbane i det sydlige Aarhus.

Den 26-årige er sammen med fire andre tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og to voldelige overfald ved Lenesvej, men ifølge ham selv var det slet ikke meningen, at han skulle være en del af det.

Det blev han dog alligevel på uheldig vis, da han om natten skulle mødes med en kammerat, som også er tiltalt i sagen, og som ligesom ham selv kendte den afdøde rapper.

I retten forklarede han, at han i forbindelse med mødet med sin kammerat på et tidspunkt, kort før klokken 04, kom gående på et stisystem tæt på Lenesvej.

De andre, som han var ankommet med, var gået i forvejen, da han pludselig hørte skud.

»Jeg hører noget tumult.«

»Så løber jeg derop, og så finder jeg en liggende på jorden ved siden af en bil, så løber jeg over på den anden side af bilen, og så finder jeg to, som også ligger der,« forklarede den mørkhårede mand, som var iført en langærmet armyfarvet trøje, i retten.

Han kunne hurtigt se, at en af mændene var ved at forbløde, og vendte ham derfor om, da han troede, at han var stukket i maven.

Først dagen efter, da han hørte i nyhederne, at Satudarah-læringen var død af et knivstik i låret, fandt han ud af, at det var det, som var sket.

Hvad der helt præcist var sket, vidste han nemlig ikke, da han, ifølge sin forklaring, ikke var til stede under knivstikket og de voldelige overfald, som han er tiltalt for.

I retten forklarede han derimod, han kan ankom midt i tumulten, og at det endda var ham, som sørgede for, at den nu dræbte fik hjælp, og at slagsmålet blev stoppet.

»Alt stopper først, da jeg siger, at han forbløder, og at de skal ringe efter hjælp. Ellers er der stadig tumult.«

Alligevel flygtede han fra stedet, inden politiet kom, og smed den kniv, som han tidligere på aftenen var kommet i besiddelse af, da hans medpassager, ifølge ham, havde glemt den i hans bil.

Og dernæst gemte han sig i et år for politiet, indtil han i juli meldte sig selv.

I retten forklarede han, at det skyldes, at han – ligesom sin 27-årige medtiltalte havde forklaret i retten tidligere på dagen – havde frygtet, at Satudarah ville komme efter ham, fordi de kunne tro, at han var en del af Brabrandgruppen, som ifølge ham formentlig har stået bag knivstikkeriet. Selv nægter han at have været en del af gruppen, som politiet ellers mener, han er.

Den 42-årige Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', mistede livet ved det uhyggelige og voldelige sammenstød mellem to kriminelle grupperinger på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand 23. juli 2020. Ifølge politiet skyldes sammenstødet snyd med en hashhandel Vis mere Den 42-årige Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', mistede livet ved det uhyggelige og voldelige sammenstød mellem to kriminelle grupperinger på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand 23. juli 2020. Ifølge politiet skyldes sammenstødet snyd med en hashhandel

»Jeg tog hjem, pakkede en taske og tog ud af landet. Jeg havde læst på nyhederne, at det var et Satudarah-medlem, der var blevet dræbt, og det skulle jeg ikke være en del af,« sagde han i retten.

Politiet mener, at sammenstødet mellem 'Frisør Mudi' og tre andre mænd fra Viborg-området på den ene side og Brabrandgruppen på den anden side, bunder i en hashhandel, som gik galt, da nogen blev snydt.

Det er fortsat uafklaret, hvem der kom for at købe, og hvem der skulle sælge.