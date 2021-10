En 27-årig mand tager plads i vidneskranken i Retten i Aarhus. Han er høj, har mørkt krøllet hår og tilhørende skæg. Sammen med tre andre er han anklaget for drabet på Satudarah-lærlingen Mohammad Al-Zerjawi i sommeren 2020.

Men han nægter at have gjort noget som helst af det, som han er anklaget for. Faktisk påstår han, at han ankom til gerningsstedet sammen med den dræbte og flere af de andre forurettede i sagen. Heriblandt to brødre.

»Vi sidder og snakker. Folk går frem og tilbage. På et tidspunkt går en af brødrene hen til stien. Han står og snakker med en, og så går det løs. Pludselig er der slåskamp både ved stien og bilen.«

»Så frøs jeg lige lidt. Det kom helt bag på mig. Jeg tror ikke, jeg var den eneste. Der var en meget mærkelig stemning der,« forklarede den 27-årige tirsdag i retten.

Han erkender, at han var på parkeringspladsen ved Lenesvej 25 i Brabrand på gerningstidspunktet 23. juli 2020 kort før klokken 4 om natten.

Men ifølge ham deltog han ikke selv i slåskampen og er dermed ikke skyldig i nogen af de forhold, som han er anklaget for.

Hverken drab, drabsforsøg, de to voldelige overfald eller trusler. Alt sammen hændelser, som politiet mener fandt sted som konsekvens af snyd med en hashhandel.

Han forklarede i retten, at han tidligere på natten havde siddet på en cafe med nogle venner, men omkring klokken 03 skulle han videre.

Han kørte sammen med to til tre andre, som han ikke ønsker at røbe identiteten på, mod City Vest i en Volkswagen Golf. Men så langt nåede de aldrig.

I stedet blev han sat af ved Inger Christensens Gade tæt på hjørnet af Gudrunsvej i Brabrand.

»Der var nogle, der skulle hjælpes. Jeg ved ikke med hvad, men jeg kom derned,« fortalte den 27-årige, som anklagemyndigheden mener er en del af Brabrandgruppen.

Han forklarede, at han her mødtes med to personer.

»Den ene kender jeg. Vi har fælles venner. Jeg har nok kendt ham i fem år,« lød det fra den 27-årige.

På daværende tidspunkt var stemningen god, og de hilste pænt på hinanden. Han undrede sig dog over, hvad de lavede i Brabrand.

»Jeg tænkte: 'Hvad laver de her', for jeg ved godt, de ikke er fra Aarhus. Ham, jeg kender, er fra Viborg/Skive. Men vi har fælles kammerater og har været i byen sammen til Aarhus Festuge,« fortalte han.

Kort efter kom den nu dræbte Mohammad Al-Zerjawi, der også blev kaldt 'Frisør Mudi', til syne sammen med to andre. Den ene også fra Brabrand.

»Jeg spørger, hvad de laver her så sent. 'Vi skal bare lige snakke med en',« lyder svaret fra Mohammad Al-Zerjawi ifølge den 27-årige. Den tiltalte har ikke set ham før.

Mohammad Al-Zerjawi beder ham om at tage med, hvilket han gør uden at vide, hvad der skal ske.

»Hvorfor skulle du med?« spurgte anklagemyndigheden i retten.

»Jeg tror, det er, fordi jeg kender folk fra lokalområdet, og han er tryg ved mig,« svarede den 27-årige, som selv bor i Brabrand og har mange venner og bekendte der.

Herefter kørte de, ifølge den 27-årige, mod parkeringspladsen ved Lenesvej, hvor han helt uforberedt endte midt i det voldsomme sammenstød, hvor flere af dem, som han ankom med, kom slemt til skade.

Men han involverede sig ikke. I stedet flygtede han fra stedet.

»Da jeg ser slagsmålet, søger jeg hen til stien.«

»Det sidste, jeg hører, er, at nogle siger: 'Han bløder, han bløder, han dør, han dør'.«

Sammen med flere af de personer, som de mødte på parkeringspladsen, løb han derfra. Det vil sige, de folk, som slagsmålet opstod med. Og dagen efter flygtede han til Berlin.

»Jeg var bange for, hvem der ville være efter mig,« lød det fra ham, da specialanklager Jesper Rubow spurgte ham, hvorfor han flygtede ud af landet, når han samtidig forklarede, at han ikke deltog i slagsmålet.

Den 27-årige forklarede, at det skyldtes, at han efter epsioden blev opmærksom på, at den dræbte var en del af rockerklubben Satudarah, og at han derfor var han bange for, at der var nogen, der ville hævne sig for drabet på Mohammad Al-Zerjawi, kendt som 'Frisør Mudi'.

Han var desuden bange for at blive koblet sammen med Brabrandgruppen, da det ifølge ham er muligt, at det var medlemmer derfra, der stod bag knivoverfaldet, der endte i et drab. Han afviser at være en del af gruppen.