81-årige Ebbe Preisler sidder varetægtsfængslet, sigtet for drab på sin parkinsonsyge og demensramte kone, efter at han gav hende en overdosis metadon.

Hustruen, Mariann Preisler, skal formentlig bisættes i næste uge, og Københavns Politi har ifølge familien givet Ebbe Preisler lov til at deltage i begravelsen under opsyn af betjente.

Det oplyser sønnen, Jonas Preisler:

»Min far får lov til at deltage under overvågning til selve bisættelsen og bliver ført væk umiddelbart bagefter,« siger Jonas Preisler, der kalder sin fars handling en »kærlighedsgerning«.

Københavns Politi kommenterer ikke den konkrete sag, men vicepolitiinspektør Brian Belling fortæller, at politiet generelt gør hvad de kan:

»Vi har en mand varetægtsfængslet i sagen, og når pårørende og slægtninge dør i sådan nogle sager, så ser vi på, hvad vi kan gøre for, at den fængslede kan deltage i begravelsen, uden at det vil ødelægge sagen. Og der adskiller Ebbe Preislers sag sig ikke fra andres sager,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling.

Jonas Preisler, søn af Ebbe og nu afdøde Mariann Preisler. Jonas Preisler blev ligesom pressen og resten af sin familie smidt ud af retssal 23 i Københavns Byret, mens Ebbe Preisler afgav sin forklaring bag lukkede døre. Foto: Andreas Østergaard Vis mere Jonas Preisler, søn af Ebbe og nu afdøde Mariann Preisler. Jonas Preisler blev ligesom pressen og resten af sin familie smidt ud af retssal 23 i Københavns Byret, mens Ebbe Preisler afgav sin forklaring bag lukkede døre. Foto: Andreas Østergaard

'Hun nikkede og sagde ja'

Indtil videre er 81-årige Ebbe Preisler, der selv er plaget af kræft, KOL og blodpropper, varetægtsfængslet til den 10. januar.

Natten til onsdag i sidste uge gav han både sig selv og sin hustru, Mariann Preisler, en stor dosis metadon. Hun døde, mens han selv overlevede.

Han er nu sigtet for drab på sin hustru efter straffelovens paragraf 237, der kan give mange års fængsel.

Selv mener han og hans forsvarsadvokat, Knud Meden, at der er tale om et medlidenhedsdrab efter straffelovens paragraf 239, der straffes meget mildere.

Ebbe Preisler kom til bevidsthed igen torsdag i sidste uge efter sit selvmordsforsøg, og lørdag afgav han forklaring under et grundlovsforhør i en retssal proppet med journalister og pårørende.

Ebbe Preislers forklaring blev af hensyn til efterforskningen givet bag lukkede døre, men han fik lov til at komme med en afsluttende bemærkning, mens både pressen og hans pårørende var til stede:

»Jeg kan kun gentage, at jeg ikke var i tvivl om, at Mariann gerne ville dø og også udtrykte det tydeligt nok, til at jeg forstod det,« sagde Ebbe Preisler.

Det var de første ord, både offentligheden og hans pårørende havde hørt ham sætte på sagen, siden han vågnede op på hospitalet.

Han havde forinden siddet på sin plads midt i retssalen med lukkede øjne og lyttet til anklagerens fremstilling af sagen.

I sin afsluttende bemærkning modsagde Ebbe Preisler anklagerens påstand om, at hans kone, Mariann Preisler, ikke havde udtrykt et tilstrækkeligt klart ønske om at blive dræbt:

»Hun havde ikke et klart sprog. Hun havde svært ved at formulere ordene, men det var rigeligt tydeligt for mig. Også hendes mimik gjorde det klart for mig. Jeg har trods alt været sammen med hende i over halvtreds år,« sagde Ebbe Preisler.

»Jeg spurgte hende, om hun syntes, det var i dag, hun skulle dø, og så nikkede hun og sagde ja,« afsluttede han.

Snøften og tårer

Der kunne undervejs i grundlovsforhøret høres snøften blandt de pårørende i retssalen, og flere fik tårer i øjnene.

Særligt da der blev læst op ad Ebbe Preislers dagbog fra dagene op til anden juledag, hvor han besluttede at tage livet af sin hustru.

»Mariann er mere og mere fjern,« havde Ebbe Preisler skrevet i sin dagbog.

Hun kunne finde på at sige ting ud af det blå:

»Vi skal ud og købe det garn,« kunne hun pludselig udbryde, står der i dagbogen.

»Jeg ved ikke, om hun kan genkende mig mere,« står der i Ebbe Preislers dagbog.

Men hverken anklageren eller dommeren var overbevist.

Der er forskel på, om man ønsker at dø, eller om man ønsker at blive dræbt, lød det fra anklageren. Skal der være tale om et medlidenhedsdrab i lovens forstand, skal Mariann Preisler ikke bare have udtrykt et ønske om at dø. Hun skal i utvetydige vendinger have bedt om at blive dræbt, forklarede anklageren.

Dommeren vurderede af samme grund, at der var bestyrket mistanke om drab og imødekom derfor Anklagemyndighedens ønske om at varetægtsfængsle Ebbe Preisler, mens sagen efterforskes. Dog ikke i så lang tid, som anklageren håbede på.

Varetægtsfængslingen er ifølge dommeren nødvendig for at sikre, at Ebbe Preisler ikke påvirker sine børns kommende vidneforklaringer.

»Hvornår skal vi kigge på gravsten?«

I forlængelse af grundlovsforhøret sagde Ebbe Preislers børn, Louise og Jonas Preisler, at de ikke har noget at skjule:

»Vi har været helt ærlige lige fra start,« sagde Jonas Preisler til B.T.

De to børn ser deres fars handling som en »kærlighedsgave« til deres mor.

De havde ikke selv talt med hende om, at hun ønskede at blive dræbt, men sønnen, Jonas Preisler, fortalte til B.T., at han flere gange havde hørt moderen sige ting som:

»Jeg vil gerne herfra.«

»Bestiller du ikke en taxa, så jeg kan komme herfra?«

»Hvornår skal vi ud at kigge på gravsten?«

Derudover stod moderen som medafsender på en kronik, som Ebbe Preisler fik trykt i Politiken i slutningen af september, med overskriften: »Min kone og jeg vil gerne have et par dødelige piller«.

Ifølge sønnen, Jonas Preisler, var hans mor i meget dårlig forfatning, da kronikken blev trykt, men han er overbevist om, at hun har givet tilsagn til det, faderen skrev:

»Hun har været meget svær at forstå, men man har kunnet stille hende spørgsmål og været heldig at få svar,« har sønnen sagt til B.T.