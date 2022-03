Det er nu præcis tre uger siden, at 21-årige Søren Koch på tragisk vis blev skudt og mistede livet, mens han holdt for rødt i et kryds i Viby J i det sydlige Aarhus.

De første 24 timer, som ofte bliver beskrevet som 'vigtige' for efterforskningen, er for længst gået, men der er stadig ingen anholdt for drabet på den unge mand, der studerede til bygningskonstruktør på Via University College i Aarhus.

En ung mand, som politiet mener blot er et uskyldigt offer, der tilfældigvis blev fanget mellem konflikter i bandemiljøet i Aarhus den nat.

Mange spørgsmål hober sig derfor op: Hvem er gerningsmanden? Troede han, at Søren Koch var en anden? Bliver vi nogensinde klogere, eller risikerer sagen at ende i bunken af uopklarede drabssager?

Ifølge tidligere chef for Rejseholdet og efterforskningschef i flere politikredse, Bent Isager-Nielsen, der har brugt et langt arbejdsliv på at jagte nogle af de værste forbrydere herhjemme, er det for tidligt at begynde at frygte, at gerningsmanden eller -mændene aldrig bliver fundet.

I sager som denne skal man væbne sig med tålmodighed:

»Jeg har set det mange gange og i mange sager, at opklaringen først kommer lang tid efter, når det er noget, som sker i kriminelle, besværlige miljøer,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Bandekonflikter og drab i bandemiljøet er jo typisk karakteriseret ved, at der ikke er det typiske offer og den typiske gerningsmand. Altså én, der har begået kriminaliteten, og én, der bliver udsat for noget, og som ønsker at hjælpe politiet. I de her konflikter vil ingen af dem typisk have noget med politiet at gøre. De vil ordne det selv,« siger han.

Og det bliver bestemt ikke mindre kompliceret, hvis ofret i en konflikt er en tilfældig borger, som det kan tyde på, er tilfældet i den her sag.

Når man skal finde frem til en gerningsmand, vil man nemlig altid tage udgangspunkt i, hvem offeret er.

En fremgangsmåde, som bliver besværliggjort, når der er tale om et tilfældigt offer.

»Hvis det handler om bander, så vil man næsten altid sige: 'Hvem er det her bandemedlem?' og 'hvem kunne finde på at slå ham ihjel?', men hvis det så er en fejltagelse, så er det jo helt skævt, for så skal du jo først finde ud af, hvem de troede, det var, de slog ihjel, og så prøve at profilere ham eller den gruppe, og det gør det jo bare endnu mere kompliceret,« forklarer den tidligere drabschef.

Så det er ikke usædvanligt, at man tre uger efter et drab af den her kaliber ikke har anholdt nogen?

»Nej, det er på ingen måde usædvanligt. Slet ikke,« siger Bent Isager-Nielsen.

Og han tror bestemt heller ikke, at politiet er på bar bund, selvom de er sparsomme med, hvad de melder ud i offentligheden.

»Jeg vil tro, at Østjyllands Politi har nogle ideer om, hvem det er, som står bag, og at de også har sat nogle forskellige ting i gang, som befolkningen ikke kan hjælpe med, og som politiet derfor ikke går ud med,« siger han og fortsætter:

»Måske foregår der en masse hemmelige efterforskningsskridt, som de ikke går ud og fortæller om.«

Desuden skal man ikke hæfte sig for meget ved, at der ikke er anholdt nogen i sagen i løbet af de første dage.

De første 24 timer er nemlig ikke lige så afgørende for efterforskningen, som det var tidligere, hvor man ikke havde de samme tekniske muligheder som i dag.

»I gamle dage, hvor man ikke havde så mange muligheder som i dag, så var det for eksempel afgørende, at man fik afhørt alle vidner inden for det første døgn, og hvis ingen havde set noget, så stod man ligesom på bar bund,« fortæller Bent Isager-Nielsen, inden han fortsætter:

»I dag har man jo flere efterforskningsmuligheder, end man havde dengang, og derfor er man dårligt nok færdig med at sikre dna-spor, videoovervågning og aflytninger inden for det første døgn efter forbrydelsen. Og man har da slet ikke fået analyserne, svarene og konklusionerne på det indhentede materiale.«

Dermed har politiet formentlig fortsat masser af spor at gå efter, selvom det udadtil måske ikke ligner, at de er kommet nærmere en opklaring her tre uger efter den tragiske nat.

Fra Østjyllands Politi lyder det også, at de fortsat er i den indledende fase.

»Vi er stadig i den indledende fase, hvor vi skal have det hele analyseret og kortlagt. Og så har vi nogle ting, vi holder for os selv, blandt andet om mistænkte og motiver,« lød det torsdag fra politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss.

På baggrund af drabet har politiet indført visitationszoner i Rosenhøj i Viby J og Brabrand i det vestlige Aarhus frem til 7. april.