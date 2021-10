Der var mere end bare støvede flyttekasser og gamle lamper i kælderrummet hos en 50-årig mand.

På baggrund af et tip rensagede Nordjyllands Politi 18. juni et lejlighedskompleks i Samsøgade i Aalborg.

Tippet gik på, at en mand opbevarede våben i sit kælderrum. Og det skulle vise sig, at der var noget om snakken.

Ordensmagten fandt nemlig en polsk riffel af mærket WZ29 og en kaliber 22 pistol af mærket Unique.

Samt flere våbendele. Blandt andet en tromle til en revolver.

Men ikke nok med det. Politiet fandt også et tilhørende magasin og ammunition til pistolen.

»Så i princippet vil den kunne affyres,« fortæller anklager Thomas Klingeberg.

Bagefter gik betjentene op og bankede på hos den 50-årige ejer af kælderrummet. Og her var det også gevinst.

I lejligheden fandt de 460 gram kokain.

Ifølge Thomas Klingenberg har manden forklaret, at han onsdag inden anholdelsen havde været nede i kælderen og flytte rundt på nogle ting, da han fandt en pose, som kan kunne lugte indeholdt kokain.

Efterfølgende blev den 50-årige kontaktet af en person, som sagde, at han skulle pakke kokainen om, og så ville vedkommende komme og hente det, selvsamme dag som politiet i stedet fandt det, lød mandens forklaring.

Våbnene sagde manden, at han ikke kendte noget til. Han henviste til, at det mest var en 49-årig bekendt, der brugte hans kælderrum. Den bekendte vender vi tilbage til.

Fredag faldt dommen over den 50-årige ved Retten i Aalborg.

Han blev idømt tre år og seks måneders ubetinget fængsel for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder samt besiddelse af kokainen.

Minimumsstraffen for opbevaring af våben, som man ikke har tilladelse til, starter ifølge Thomas Klingeberg ved to år.

Anklageren fortæller, at de skærpende omstændigheder i denne sag blandt andet består i, at manden opbevarede våbnene i et kælderrum, hvor andre kunne komme til det. Og så stiger straffen selvfølgelig også, fordi der var skarp ammunition, som kunne affyres med våbnet.

Endelig spillede kokainbesiddelsen naturligvis også ind i det samlede regnskab.

Den 50-årige var ikke kendt af politiet i forvejen.

Og så tilbage til den 49-årige bekendte mand. Han blev nemlig tilbage i september idømt tre år og seks måneders fængsel for besiddelse af de præcis samme to våben.

Forklaringen skal findes i, at den 49-åriges fingeraftryk og dna er fundet på både den polske riffel og kaliber 22 pistolen.

Ifølge Thomas Klingeberg har den 50-årige mand på et tidspunkt spurgt den 49-årige, om han ville købe de to våben.

Og det var så i forbindelse med fremvisningen, at den 49-årige skulle have rørt ved våbnene. Det var altså nok til en dom for besiddelse af våben.