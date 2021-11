Direktøren for Aalborg Forsyning og samtidig direktør for kommunens Miljø- og Energiforvaltning, Søren Gais, anmeldes for underslæb.

Han er meldt til politiet for at have brugt kommunens kort som kassekredit. Det er Jakob Nørgaard, der står bag, da han mistænker Søren Gais for at have brugt offentlige kroner i privat regi.

I fire og et halvt år har Aalborg Forsyning lagt ud for en tur på et luksuriøst badehotel, hvor pengene først nu er tilbagebetalt.

Anmeldelsen sker efter, at Jakob Nørgaard og Rikke Gaardboe, der laver podcasten 'Aktindsigterne', har søgt aktindsigt i dokumenter fra hotelopholdet i 2017. Dokumenter, som B.T. har set.

»Det var et ophold for to personer på samme værelse på Helenekilde Badehotel. Normalt, når man rejser med en virksomhed, så har man sit eget værelse, og for det andet er det interessant, at det er et badehotel,« siger Jakob Nørgaard.

Af dokumenterne fremgår det, at der er tale om et ophold på Helenekilde Badehotel i Nordsjælland med ankomst 20. februar 2017 og afrejse dagen efter. Her skulle Søren Gais til, hvad der beskrives som bestyrelsesuddannelse hos Dong.

Det fremgår desuden, at der er bestilt et værelse til to personer, og at overnatningen kostede 2.126 kroner. Et beløb, der er blevet betalt med et kreditkort tilhørende Aalborg Vand Holding A/S. Og det er særligt det forhold, at der er blevet betalt for to personer med kommunens kort, der undrer Jakob Nørgaard.

»Vi har ikke kunnet få oplyst, hvem den anden person, der var booket til, er,« fortæller han.

Til gengæld har sagen taget en drejning, der kun skærper Jakob Nørgaards mistanke om underslæb. For efter Jakob Nørgaard og Rikke Gaardboe 30. august i år søgte aktindsigt i det fire et halvt år gamle hotelophold, er direktøren blevet bedt om at betale en del af beløbet tilbage.

Søren Gais er blevet bedt om at tilbagebetale 900 kroner for opholdet. Det fremgår af en faktura fra Aalborg Vand Holding A/S 8. oktober 2021. På fakturaen står der: 'Opkrævning er fejlagtigt ikke blevet opkrævet i 2017'.

»Når vi ser det, så tænker vi, at hvis man bruger et offentligt kort til at købe noget på, og man kommer til at lave en fejl og betaler noget privat, så bør man jo fortælle om det med det samme og ikke vente fire og et halvt år. De har jo i princippet givet et lån, og det må man heller ikke,« siger Jakob Nørgaard, der derfor har valgt at politianmelde Søren Gais.

B.T. har forsøgt at få et interview med Søren Gais, men det har ikke været muligt. I stedet har B.T. modtaget et skriftligt svar.

»Egenbetalingen er ved en fejl ikke blevet faktureret til mig før en gennemgang af bilagsmaterialet i forbindelse med aktindsigten i efteråret 2021. Fejlen skyldes, at administrationen har overset en håndskreven note på bilagets bagside i forbindelse med bogføringen,« står der i svaret, der fortsætter.

»Der er tale om en menneskelig fejl, som uheldigvis ikke er blevet opdaget i organisationens interne stikprøvekontroller eller af vores revisor. Så snart vi blev opmærksomme på fejlen, blev beløbet betalt tilbage,« svarer Søren Gais, der desuden oplyser, at han ikke er bekendt med, at han er blevet meldt til politiet.

For Jakob Nørgaard er det en sag af principiel karakter, og han mener ikke, at man bare kan undskylde med, at der er sket en fejl.

»Selvom der skulle være blevet begået en fejl, så har Søren Gais jo haft fire og et halvt år til at finde ud af, at han ikke har fået en faktura. Det er jo ikke noget, man bare glemmer. Jeg synes, det er en stor ting, at man bruger et firmakort privat – uanset beløbets størrelse. Det er princippet i det,« siger Jakob Nørgaard.

Hvorfor går du så meget op i det her?

»Helt oprindeligt blev jeg sur over, at der kom nogle vindmøller op, der hvor jeg bor, og så begyndte Rikke og jeg at interessere os for, hvad der sker i det offentlige system. Og det ser lidt spændende ud,« siger Jakob Nørgaard.