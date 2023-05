Onsdag eftermiddag forventes to direktører at ville tilstå, at de har puttet amfetamin og metamfetamin i en ung kvindes drink.

Her vil Københavns Politis anklagemyndighed føre sagen ved byretten som en tilståelsessag.

De to mænd, der begge til daglig arbejder som direktører, blev anholdt 27. januar af Københavns Politi.

Men det var 17 dage tidligere – 10. januar, at de to mænd mødtes med en ung kvinde, som de kendte i forvejen, på den eksklusive bar Soho House.

Det fremgår af sagens dokumenter, som B.T. er i besiddelse af, at de drak drinks sammen.

Kort tid efter mødet med to mænd følte den unge kvinde sig så skidt tilpas, at hun forlod stedet.

Ifølge sigtelsen mod de to mænd blev kvinden svimmel, utilpas, fik synsbesvær, gangbesvær, søvnbesvær, muskelsmerter og rysten fra kroppen samt tvangstanker.

Dagen efter tog hun på skadestuen på Amager Hospital for at få hjælp.

Her viste en urinprøve, at hun var blevet forgiftet med to forskellige slags hård narko – amfetamin og metamfetamin.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle videoovervågning fra baren have fanget episoden mellem de tre på baren ud på aftenen.

Ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blev de to mænd sigtet for to tilfælde af grov vold, da de to gange inden for en time angivelig hældte euforiserende stoffer i kvindens drink uden hendes viden.

I den nye sigtelse i sagen fremgår det, at de nu er sigtet for kun en gang at have hældt stoffer i kvindens drink.

De to direktører blev varetægtsfængslet og sad bag tremmer i to måneder, inden de blev løsladt.

Mandag eftermiddag sidder de foran en dommer igen. Den ene af de to er ud over forholdet om drugging, der bliver takseret som grov vold, sigtet for flere forhold om besiddelse af stoffer. Den anden direktør vil anklagemyndigheden have idømt en advarsel om udvisning.

B.T. Følger sagen.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' her eller, der hvor du normalt lytter til podcast: