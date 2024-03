»Vi er rystet over, hvad pokker der kan være sket.«

Sådan siger Jens Kristian Poulsen, der er direktør for Stiftelsen Sorø Akademi, som ejer den grund, hvor det træ der natten til onsdag blev fældet ned over en 55-årig mands bil, da han kom kørende på Parnasvej uden for Sorø.

Tidligt onsdag morgen blev direktøren ringet op af Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, der fortalte om den forfærdelige ulykke, der har kostet den 55-årige mand livet.

»Det er uhyggeligt, at der er nogen, som kan finde på sådan noget – og vi tænker selvfølgelig på de pårørende. Det er hinsides sund fornuft,« siger direktøren.

Jens Kristian Poulsen Foto: Stiftelsen Sorø Akademi

Stiftelsen ejer udover den kendte kostskole, Sorø Akademi, også 5000 hektar jord ved Sorø – og det er på den jord, at det omkring 32 meter høje træ stod i vejkanten.

»Man må have haft til fortsæt at spærre vejbanen, det er næsten det, som man må sige,« siger direktør Jens Kristian Poulsen og uddyber:

»Man kan ikke flytte det træ med almindeligt maskineri – det er så stort. Det er usædvanligt stort, og det at han er sluppet fra at fælde det på den måde, som han har gjort, det er et under i sig selv.«

Fældet midt om natten

I nat lød første melding fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at der var tale om, at bilisten var kørt ind i det væltede træ.

Men efterforskningen af ulykkesstedet pegede hurtigt i en anden retning.

»Træet, der væltede ned over bilen og dræbte føreren, er angiveligt fældet med overlæg, og det er formentlig også tilfældet med træet fra Havrebjerg. Når nogen på den måde skaber livsfarlige situationer for andre, er det i sagens natur noget, vi ser meget alvorligt på,« siger politiinspektør Peter Compen.

Det andet træ, som politiinspektøren nævner, blev fældet få timer for inden træet i Sorø. Her blev et større træ lagt ned over vejbanen ved Slagstrupvej syd for Havrebjerg 100 meter fra Kalundborgvej.

Det var her dødsulykken skete i nat 00.16. Foto: Politi.dk

Amatørarbejde

Direktøren for Stiftelsen Sorø Akademi fortæller, at det er første gang, at de oplever den her form for sabotage på deres ejendom.

Hvorfor tror du, at nogen skulle ville spærre vejen med et stort træ?

»Det kan jeg ikke svare på, det giver ingen mening for almindelige mennesker. Jeg kan ikke komme i tanke om noget. Og man tænker også på, om det var nogen som ville os noget, men det kan jeg heller ikke se,« siger Jens Kristian Poulsen.

Ifølge direktøren er det ikke en professionel, der har fældet det gamle træ i vejkanten.

»Det er nok ikke en, der uddannet inden for det fag, for det ligner noget, som en amatør har lavet. Der er nogle specielle tekniker, som man bruger til træfældning og som efterlader spor på det træ, der bliver stående tilbage, og dem har han i hvert fald ikke brugt,« fortæller han.

B.T. har talt med flere naboer i området. Ingen af dem har hørt en motorsav i løbet af natten. Men som en fortæller:

»Det er et øde sted, hvor træet er fældet. Der kan man ikke høre noget.«

En anden fortæller, at politiet har været forbi og indsamle overvågningsvideo fra hans hjem.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søger vidner, der kan have set eller hørt noget i forbindelse med fældningen af de to træer i timerne både før og efter gerningstidspunkterne de to steder- tirsdag 22.37 på Slagstrupvej i Havrebjerg, og i nat 00.16 på Parnasvej i Sorø.