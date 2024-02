Thalia Pitzner, der i mange år har medvirket i TV 2's reality tv-program 'Diamantfamilien', har hevet sin ekskæreste Frederik Schou i retten.

Diamantdatteren er onsdag mødt op i Københavns Byret i retssal 29, hvor hun kræver, at ekskæresten skal betale lige under 150.000 kroner til hende.

Thalia Pitzner er mødt alene op i retten, kun flankeret af sin advokat. Hun er klædt i en sort dragt og lyse kondisko. I den anden side af retssalen sidder Frederik Schou med tilbagestrøget hår og hvid skjorte, han har taget venner og familie med.

Det tidligere kærestepar gik fra hinanden i 2022. I 2021 købte de en lejlighed på Østerbro i København.

Modkrav fra ekskæresten

Efter bruddet købte den 29-årige diamantdatter Frederik Schou ud af deres fælles lejlighed.

En bolig, de købte i maj 2021 for 5,4 millioner kroner.

Ifølge Thalia Pitzner skylder ekskæresten hende de 150.000 kroner, da hun flyttede hans ting fra lejligheden og renoverede køkkenet.

Men det vil Frederik Schou ikke gå med til, han kræver i stedet 79.920 kroner i modkrav.

Kørekorts-sagen

I 2021 blev Thalia Pitzner stoppet af en betjent på Køgebugt Motorvejen, da hun talte i telefon, mens hun kørte.

Da det ikke var hendes første færdselsforseelse – hun havde tre klip i kørekortet, stod hun til at miste førerbeviset.

Thalia fik i første omgang sagen udskudt, da hun brød grædende sammen i retten, da hun ikke var klar over sagens alvor og ville have en advokat.

Da sagen skulle begynde i december 2022, forsøgte advokat Rasmus Lind Hart at få pressen afskåret for at dække sagen. Det lykkedes ikke, da dommeren ikke mente, at der var grundlag for at lukke dørene i en færdselssag.

Herefter forklarede først Elvira Pitzner, at det var hendes far, der sad med en mobiltelefon på passagersædet, senere bekræftede hendes far historien.

Men politimanden, der stoppede Thalia Pitzner, havde en helt anden oplevelse af sagen. For han havde ikke set faren i bilen, og han var sikker på, at det var Thalia, der kørte varevognen med telefonen i hånden.

Dommeren var heller ikke i tvivl, da der faldt dom uden Thalias tilstedeværelse.

»Thi kendes for ret, Thalia Pitzner idømmes en bøde på 2.500 kroner og fratages retten til at køre bil ubetinget de næste seks måneder,« lød dommerens ord 3. februar 2023.

Den civilretssag om den økonomiske tvist forventes afsluttet senere onsdag.

