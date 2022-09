Lyt til artiklen

Den øverste chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) Finn Borch Andersen er anmeldt til politiet for at have lækket slibrige og meget intime detaljer om den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsens, privatliv.

Ifølge Berlingske har PET-chefen på et lukket møde lækket oplysninger om, at Lars Findsen dyrker S/M, sadomasochistisk sex, som kan involvere dominans og brug af bondage.

»Jeg har anmeldt chefen for PET til Københavns Politi for brud på tavshedspligten ved at lække dybt personlige oplysninger,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere chefkriminalinspektør og operativ leder for PET.

Han mener, at der er tale om brud på tavshedspligten i forbindelse med briefinger af flere partiledere fra Folketingets partier.

Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. Fotograferet i DR Byen mandag den 23. marts 2015. Foto: Mathias Bojesen

Årsagen til samtalerne mellem PET-chefen og Folketingets partier er den meget omtalte sag om FE-chefen Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens mulige lækager af dybt fortrolige oplysninger.

Både ministeren og spionchefen er mistænkt for at have talt over sig til medierne om efterretningsforhold, hvilket kan give op til 12 års fængsel.

Sigtede Lars Findsen har i en periode siddet fængslet for lækagen, mens Claus Hjort Frederiksen er sigtet for landsforræderi.

Men nu skal politiet altså vurdere, om FE-chefen har gjort noget strafbart ved at lække oplysninger om Lars Findsens sexuelle liv.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet for læk af fortrolige oplysninger. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er brud på straffeloven ved uberettiget at have videregivet eller udnyttet fortrolige oplysninger om FE-chefen, Lars Findsens personfølsomme og helt private oplysninger om blandt andet pågældendes sexliv,« siger Hans Jørgen Bonnichsen og tilføjer:

»Det er oplysninger, der er indhentet i sagen mod Lars Findsen via klassificerede rum- og telefonaflytninger, helt uden betydning for sigtelserne mod Claus Hjorth Frederiksen såvel som Lars Findsen.«

Hvorfor politianmelder du PET-chefen, da du jo ikke længere er hos politiet, og ikke har noget med denne sag at gøre?

»Det er gør jeg, fordi ingen andre gør det. Jeg mener, at retssikkerheden her er brudt så meget, at jeg er ved at miste tillid til det system, hvor jeg ellers var ansat i 41 år,« siger han.

PET-chef Finn Borch Andersen skriver til Berlingske, at han hverken kan be- eller afkræfte, hvad der har været afholdt af fortrolige briefinger, og hvad indholdet i givet fald har været.

»Jeg vil dog gerne fuldstændig afvise, at der på noget tidspunkt er videregivet oplysninger, som ikke er saglige og relevante,« understreger Finn Borch Andersen i kommentaren til mediet.