Den fængslede spionchef, Lars Findsen, skal løslades.

Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Det oplyser landsretten i en pressemeddelelse.

Lars Findsen har siddet varetægtsfængslet siden 8. december, mistænkt for at have lækket højt klassiciferede oplysninger.

Landsretten vurderer, at der er »begrundet mistanke« om, at Lars Findsen har overtrådt straffelovens § 109.

Men ifølge landsretten er der ikke grundlag for at holde ham fængslet.

Anholdelsen af Lars Findsen i Københavns Lufthavn i december var kulminationen på en langvarig og omfattende efterforskning af lækager fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Ifølge DR er det en taskforce fra PET, der i al hemmelighed har efterforsket lækager fra efterretningstjenesterne og haft blandt andet Lars Findsen i søgelyset.

Udover Lars Findsen er tre andre tidligere eller nuværende efterretningsansatte mistænkt i sagen.

De er alle fire sigtet efter den højst usædvanlige og sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven. Den handler om videregivelse af statshemmeligheder og kan give op til 12 års fængsel.

Også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter den samme paragraf.

Hele sagen er fuldstændig mørkelagt og har kørt bag dobbeltlukkede døre i retten, så det er endnu uklart, hvad Lars Findsen og de øvrige helt konkret er mistænkt for at have lækket.

Opdateres...