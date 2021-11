Den danske storsvindler og overgrebsmand Casper Rieper-Holm er blevet anholdt i Spanien.

Det skete i mandags.

Ifølge TV 2 er anholdelsen blandt andet sket på grund af et sexovergreb på en dansk kvinde, der fandt sted tæt på hendes hjem nær Torremolinos på den spanske solkyst.

Over for B.T. lyder det kortfattet fra det danske Udenrigsministerium:

»Udenrigsministeriet er bekendt med sagen i Sydspanien. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere.«

Casper Rieper-Holm – der dog for tre år siden skiftede navn til Cooper Martinus Pedersen – har været internationalt eftersøgt på grund af sagen siden sommeren 2020.

Ifølge TV 2s oplysninger skal han foreløbig sidde fængslet frem til 7. december, hvor han fremstilles i retten.

Casper Rieper-Holm har i mange år været mistænkt og anklaget for sager om svindel, dokumentfalsk og vold. I 2018 blev han så idømt tre års fængsel for seksuelle overgreb på sin daværende steddatter, som på tidspunktet for overgrebene var 13 år.

Han har desuden også været på anklagebænken for at have svindlet flere kvinder i Aalborg.

Den nye anklage om overgreb i Spanien på den danske kvinde skulle have fundet sted tilbage i 2016, da han var på flugt fra de lignende anklager i Danmark.

Han blev prøveløsladt i 2020, og nu sidder Casper Rieper-Holm alias Cooper Martinus Pedersen igen fængslet, denne gang i Spanien.

DRs 'Kontant' har tidligere beskrevet, hvordan den i dag 43-årige dansker har »vundet særligt kvinders tillid med charme og champagne og bildt dem ind, at han er millionærarving«. Det er sket under et væld af falske navne som Noah Kastrup, Casper K. Abildgaard, Zasper Rubinstein, Kasper Sjölin og Tino El’tinus.