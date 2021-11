En 34-årig mand er torsdag formiddag kommet til skade, efter en halmballe væltede ned på ham.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Manden fik klemt sit ene ben under halmballen, der vejer 500 kilo, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

Den 34-åriges tilstand kender politiet ikke detaljerne omkring, men han var ved bevidsthed, da han blev kørt af sted i en ambulance. Han er nu indlagt på Aalborg Universitetshospital.

Ulykken skete i Jerslev nord for Aalborg. Politiet blev alarmeret om ulykken klokken 10.49 torsdag formiddag.

Der er tale om en arbejdsulykke, og politiet har således overdraget sagen til Arbejdstilsynet, som nu skal undersøge og klargøre sagens omfang nærmere.

Politiets teori lige nu, på baggrund fra vidneforklaringer, er, at der har stået to halmballer oven på hinanden. Under en arbejdsfunktion er der så på en måde blevet skubbet til disse, hvorefter den ene er væltet.

Ulykken skete på en mark, der er tilknyttet en landejendom nær Jerslev.