To østeuropæiske mænd var måske nok frækkere end politiet tillader, da de torsdag stjal en cykel på stationen i Skjern.

Her faldt de over en cykel, som de simpelthen slæbte med sig i toget.

Desværre for dem var cyklens ejer – en 35-årig kvinde – dog en kende mere vaks end dem.

Derfor fik hun dem stoppet, inden de kom særlig langt med deres bytte.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Episoden fandt sted på banegården i Skjern i det vestjyske torsdag, hvor kvinden ved frokosttid parkerede sin cykel for at tage med toget.

Mens hun stod og ventede, blev hun opmærksom på to mænd, som kom slæbende med en låst cykel, der lignede hendes til forveksling.

I toget holdt hun øje med dem, og på et tidspunkt besluttede hun sig for at finde ud af, om det rent faktisk var hendes cykel.

Hun gik hen til mændene og spurgte, om de havde noget imod, at hun lige låste sin cykel op.

Da hun stak nøglen i låsen, sprang den op, og det udløste en lavine af indvendinger fra de to mænd på et sprog, kvinden vurderede var polsk.

Ved næste station hoppede de af toget – uden cykel – og de er nu efterlyst af politiet.

De beskrives som østeuropæiske mænd mellem 35 og 37 år og med en gylden hudfarve.

Begge havde sort hår.

Den ene var 175 centimeter høj og kraftig af bygning med kort hår. Den anden var spinkel af bygning med mellemlangt hår og cirka 185 centimeter høj.