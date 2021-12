Det stigende smittetryk samt Statsministerens udmelding om, at coronavirus igen er en samfundskritisk sygdom, der skal bindes op på restriktioner og anbefalinger, har igen gjort det svært for kulturlivet.

Det mærker de hos Cirkus Jul, der havde premiere med den første forestilling fuld af dans, sang, cirkus og teater på Tangkrogen i Aarhus fredag aften.

Deres tab løber op i millioner. Det skriver Jyllands-Posten.

Cirkus Jul har kapacitet til at afsætte 78.000 billetter, men indtil videre har de kun solgt omkring 45.000 tilsammen i Aarhus og Ballerup, hvor forestillingen spillede før den kom til Aarhus. I Aarhus er tallet 17.000.

Et tal, som er langt under, hvad arrangørerne havde forventet. Det fortæller Henrik Ib Jørgensen, der er direktør ved Muskelsvindfonden, som står bag arrangementet, til B.T. Aarhus.

»Vi havde ikke regnet med at komme under 60.000, og der var heller ikke noget, der havde tydede på det,« siger han.

Indtil november måned så tallene gode ud. Det var først da man igen begyndte at tale om, at coronavirus var samfundskritisk, at de begyndte at kunne mærke et drastisk fald i salget af billetter.

»Havde vi fulgt de salgskurver, der var indtil Mette Frederiksen holdt den første tale i starten af november måned, så havde vi nået mål. Før det havde vi et fantastisk billetsalg, men siden er det gået helt i stå,« Henrik Ib Jørgensen.

Cirkus Jul. Foto: Agnete Schlichtkrull

Ifølge ham er problemet, at de blot er underlagt anbefalinger og ikke restriktioner, og dermed bliver det op til den enkelte borger at vurdere, hvornår noget er trygt at deltage i. Og det mener han holder folk væk fra at bestille billetter.

»Det er frygt, der gør det, og jeg kan også godt forstå frygten, for jeg synes anbefalingerne er tvetydige. Det er mærkeligt, at børnene ikke må gå i skole og være sammen med deres 28 klassekammerat, men de må gerne gå i cirkus og sidde sammen med 2000 andre børn, de ikke kender,« forklarer han.

Han ville derfor ønske, at regeringen var mere klare i deres udmeldinger.

»Der er brug for kulturen for at skabe sammenhængskraft i samfundet og blandt børnene, som om nogen har lidt under coronakrisen. Derfor har vi heller ikke overvejet at aflyse, fordi vi synes jo også, det er sikkert og trygt at afholde,« siger han og fortsætter:

Cirkus Jul Cirkus Jul er en magisk juleforestilling, der kombinerer cirkus, teater, sang og dans i et magisk showfor hele familien. Her møder man alle de elskede figurer, som vi i generationer har lært at kende gennem børnelitteraturen, film og tv.

I denne forestilling kan publikum opleve Orla Frøsnapper, Næsehornet Otto, Cirkeline, Mustafa fra Mustafas kiosk og Vitello.

Der var premiere i Ballerup ved den 20. november, hvor forestillingen spillede i to uger, inden den rykkede videre til Tangkrogen i Aarhus, hvor den nu kan opleves frem til den 20. december. Kilde: Cirkusjul.dk

»Men enten må man sige fra politisk side, at det er fuldstændigt tryg, eller så skal man forbyde det. Det nytter ikke med den her mellemting, hvor det er op til den enkelte borger eller arrangør at afgøre, om det er trygt at deltage i eller ej. Det dur ikke, og sådan kan kulturlivet ikke fungere.«

Lige nu får Cirkus Jul ingen hjælpepakker, fordi de blot er underlagt anbefalinger. Derfor er deres tab også større, end det, de oplevede, da de i sommer måtte aflyse Grøn Koncert.

»De økonomiske konsekvenser er større, fordi det er de 10.000-15.000 sidste billetter, som man tjener pengene på. Vi får heller ingen hjælpepakke, fordi vi ikke er underlagt restriktioner, så vi får ingen hjælp overhovedet. Ikke en krone. Derfor er de økonomiske konsekvenser også hårdere end Grøn Koncert,« siger direktøren.

Han så gerne, at myndighederne gav dem en hjælpende hånd ved for eksempel at oprette hjælpepakker til kulturlivet, så de i situationer som denne kunne opretholde økonomien og kulturlivet, selvom indtægterne falder.

»Man kunne lave en hjælpepakke til arrangørerne, så man bakkede dem op, som gerne vil lave kultur, selvom de ikke sælger mange billetter,« siger han.

Henrik Ib Jørgensen påpeger desuden, at Cirkus Jul selvfølgelig gør, hvad der skal til for at gøre det sikkert og trygt at gå til arrangementerne, for ellers ville de blive aflyst.