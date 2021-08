Springende fra et bord lander en tilsyneladende 16-årig dreng med sine fødder solidt plantet på hver side af den liggende Christian Mathiesens hoved.

Øjeblikket efter knytter drengen sin næve og placerer den med fuld kraft i den 24-årige mands ansigt.

Vi er på Rådhuspladsen 22. august i år, hvor Christian Mathiesen sammen med tusinder af andre festglade mennesker deltager i det verdensomspændende Pride-arrangement for LGBT+-miljøet. Men festen ender langtfra på den måde, som Christian Mathiesen ellers havde håbet og ikke mindst forventet.

»Kort forinden står jeg og danser på et bord sammen med en veninde. På et tidspunkt kommer den her unge fyr, som gerne vil danse med min veninde. Men det har hun ikke lyst til, og det fortæller jeg ham så. Han bliver sur og skubber mig ned fra bordet,« fortæller Christian Mathiesen.

Hvad er der galt med dig, bøsserøv Overfaldsmanden

24-årige Christian Mathiesen lander på den kolde asfalt, og i de efterfølgende sekunder går aftenen fra at være festlig til at blive et regulært mareridt. Først med knytnæveslag i ansigtet og siden med adskillige spark i hovedet overfalder drengen Christian Mathiesen midt under festlighederne på Rådhuspladsen.

»Samtidig står han og råber, at jeg er en fucking bøsse,« fortæller Christian Mathiesen, som nu står frem og fortæller sin historie for at sætte fokus på såkaldte hadforbrydelser.

For den 16-årige, der har anden etnisk baggrund end dansk, blev nemlig i dagene efter arrangementet varetægtsfængslet i 13 dage, sigtet for det, som Københavns Politi på Twitter kalder 'to sager om mulige hadforbrydelser, hvor der er begået vold mod personer, der deltog i World Pride-festen på Rådhuspladsen'.

Den ene sag vedrører Christian Mathiesen, mens den anden hændelse fandt sted få timer senere samme aften.

Christian Mathiesen blev overfaldet til årets Pride. Politiet mener, at der var tale om en såkaldt hadforbrydelse. Foto: Jacob Crawfurd - Byrd Vis mere Christian Mathiesen blev overfaldet til årets Pride. Politiet mener, at der var tale om en såkaldt hadforbrydelse. Foto: Jacob Crawfurd - Byrd

Her gik det ud over 24-årige Frederik Fryland, som ligeledes deltog i Pride-arrangementet. Sammen med sin ven og veninde, der begge var iklædt regnbuefarverne, havde han taget plads ved en bænk nær Rådhuspladsen.

»Ud af det blå kommer tre drenge gående. De er meget højlydte, så vi kigger instinktivt på dem. De kommer over og spørger, hvorfor vi kigger, og jeg svarer dem, fordi jeg er den eneste af os, der taler dansk. Pludselig optrapper den unge fyr konflikten og skubber mig,« siger han.

Ifølge Københavns Politi er der tale om den samme fyr, som tidligere på aften overfaldt Christian Mathiesen.

»Jeg skubber tilbage, og så råber han noget i stil med: 'Hvad er der galt med dig, bøsserøv', inden han slår mig med et knytnæveslag i ansigtet.«

De efterfølgende minutter fremstår »mudrede« for Frederik Fryland, men sikkert er det, at hans ven fra Tyskland i samme ombæring bliver overfaldet. Og mens Frederik Fryland slipper med et blåt øje, en mild hjernerystelse og lidt skrammer hist og her, så går det anderledes slemt ud for hans ven.

»Vi tager til undersøgelse på Bispebjerg Hospital, hvor der sidder fire andre, der også er blevet overfaldet til Priden. Her bliver min ven røntgenfotograferet, hvor man finder syv frakturer på hans kindben, hvorefter han bliver til Rigshospitalet til operation. Den næste måned skal han leve af flydende kost.«

Både Frederik Fryland og Christian Mathiesen er overbeviste om, at der var tale om en hadforbrydelse. Begge lægger de vægt på den 16-åriges ordvalg i forbindelse med overfaldet, mens Frederik Fryland også påpeger, at han og de to venner var »klædt på« til festlighederne.

»Jeg er rasende. Det er jo netop derfor, at vi holder Pride. Han var ikke engang iklædt festtøj, han var der, fordi han bare gerne vil have en kamp. Det var for at udse sig nogle ofre, så han kunne føle sig mægtig,« lyder det fra Christian Mathiesen, der bakkes op af Frederik Fryland.

Frederik Fryland efter overfaldet. Vis mere Frederik Fryland efter overfaldet.

»Han havde én ting for øje, og det var, at han skulle finde nogen og slå på.«

Overfaldene har nu medført, at Christian Mathiesen og Frederik Fryland, som i øvrigt ingen relation har til hinanden, føler sig utrygge, når de går på gaden, og de psykiske mén er til at tage og føle på.

»Normalt er det trygt for mig at gå i byen, men i dagene efter overfaldet var det utrygt for mig bare at gå ned og handle,« siger Frederik Fryland.

Den 16-årige dreng blev varetægtfængslet 13 dage i surrogat. Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.