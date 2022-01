»Det går i kroppen.«

Sådan siger en chokeret skoleleder på Mariagerfjord Idrætsskole, efter det kom frem på dagens møde i Retten i Aalborg, at de var en af de udsete skoler for det planlagte skoleskyderi.

Mandag blev sagen om den 27-årige nordjyde, der er tiltalt for at planlægge at dræbe flere børn på skoleskyderier i Nord- og Østjylland, fremlagt.

Her kom det frem,at Mariagerfjord Idrætsskole, hvor Peter Otto Yde Thomsen er skoleleder, var mål for den 27-årige.

Det samme var Borremose Efterskole ved Nørager og Tilst Skole i Aarhus.

»Vi har ingenting vidst. Jeg har lige hørt det fra en journalist faktisk. Men jeg var forberedt på, at retssagen var startet i dag, og vi muligvis kunne være med, fordi rygterne er gået på det,« siger skolelederen til B.T.

Trods forvarslet var det alligevel et chok og en fysisk oplevelse, siger Peter Otto Yde Thomsen.

»Jeg tænker jo på elever og de ansatte, og hvad der kunne være sket. Alle de der tanker om vi kunne have håndteret det og hvordan,« siger han og fortæller, at skoledagen mandag er en noget anderledes en af slagsen.

»Allerede i går (søndag, red.) skrev jeg til personalet, at de skulle være klar på, at det kom frem i dag. Lige om lidt er jeg på vej ind for at skrive til elevernes forældre. Jeg ville ikke skrive til dem før jeg var sikker på, at det var vores skole, der var tale om,« siger Peter Otto Yde Thomsen, der fortæller, at tanken er, at forældrene får al den information, de kan bruge til at tale med deres børn.

I morgen tirsdag vil lærerne derfra stå klar til at tage hånd om de elever, der måtte have brug for det.

»Hverdagen går jo videre,« siger skolelederen, der dog heller ikke lægger skjul på, at det er en speciel følelse at stå med.

»Man forestiller sig jo alt muligt. Men skaden er jo ikke sket, men stoppet. Det er vi egentlig ganske trygge i,« siger Peter Otto Yde Thomsen.

Udover hvilke skoler, der var mål for den mulige massakre, kom det også frem, at den 27-årige tiltalte havde lavet et 178-siders manifest, der skulle fremlægges samtidig med den såkaldte V Day. V'et står for vengeance, det engelske ord for hævn.

Du kan følge hele sagen live på B.T. HÉR.