Lørdag formiddag hænger der tunge og mørke skyer over Skelagervej i Aalborg, hvor en kvinde fredag aften blev skudt og dræbt.

Det fortæller en kvindelig nabo i den opgang, hvor den afdøde kvinde boede, til B.T.

»Stemningen herude er trykket. Der er ikke mange udenfor, og dem der er... Man bare se udtrykket i deres øjne.«

»Det er modbydeligt og det mest forfærdelige,« siger den chokerede nabo, der ikke ønsker sit navn frem. B.T. er bekendt med hendes identitet.

Ved du noget, eller overværede du episoden, vil B.T. meget gerne i kontakt med dig. Skriv til os på 1929@bt.dk. Mange tak.

Hun fortæller, at hun selv har været ude og hente rundstykker fra morgenstunden. Her så hun flere chokerede naboer, der stod i tætte samtaler med hinanden. Nærmest i stilhed.

»Nogle har også lagt blomster og stillet lys. Folk er triste og snakker stille og roligt. Jeg tror, folk har brug for at snakke om det. Ikke på den der sensationsagtige måde, men på det menneskelige niveau. Dét med at dele det med andre.«

Hændelsen i Aalborg skete tidligt fredag aften, da Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse fra adressen. Anmeldelsen gik på, at en kvinde var blevet ramt af skud.

Politi og redning ankom hurtigt, og efterfølgende blev kvinden bragt til behandling i kritisk tilstand. Hun afgik kort efter ved døden.

En 52-årige mand er anholdt i sagen og sigtet for drab. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag klokken 11.30 ved Retten i Aalborg.

Den kvindelige nabo fortæller, at hun ikke var hjemme på drabstidspunktet. Hun kom efterfølgende, hvor politiet var i gang med deres arbejde.

Hun siger videre, at hun ikke var tæt med den dræbte. Men af og til stoppede de op og snakkede med hinanden. Et venligt naboskab, beskriver hun.

»Det er så grimt, at det her sker for en, man kender. Jeg tænker rigtig meget på hendes efterladte lige nu.«

Klokken 11 har naboer i området planlagt at lægge flere blomster og lys i fællesskab til ære for den dræbte.

Endnu har politiet ikke klarlagt, hvad der nøjagtigt er foregået. Dog har man bekræftet, at flere personer vidnede drabet.

»Vi har mange efterforskningsskridt foran os i de kommende timer og dage for at få det fulde overblik,« siger vicepolitiinspektøren Anders Uhrskov til Ritzau og fortsætter:

»Vi ved, at der var mange vidner. Dem har vi afhørt i løbet af aftenen, ligesom at det psykosociale beredskab er aktiveret til at tage hånd om dem,« fortæller vicepolitiinspektøren, der opfordrer vidner og andre, der har oplysninger i sagen, om at rette henvendelse til politiet på telefon 1-1-4.

Når den 52-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag, vil manden ifølge politiet blive fremstillet med krav om varetægtsfængsling.

»Anklagemyndigheden vil ved retsmødet begære dørlukning af hensynet til vores videre efterforskningsarbejde i sagen,« udtaler vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.