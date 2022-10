Lyt til artiklen

Det vælter ind med 112-opkald om skud og flere sårede. Indsatsledelsen fortæller over radioen, at de skal bruge alle de ambulancer, der kan skaffes.

Men tilbagemeldingen fra vagtcentralen kort efter skyderiet er: »Vi kan kun sende tre ambulancer.« B.T. kan på baggrund af flere kilder nu afdække, hvordan akutberedskabets indsats ved Field's-skyderiet forløb på de inderste linjer.

To af kilderne er tilknyttet Akutberedskabet og udtaler sig anonymt af hensyn til deres arbejde, hvor de har et indgående kendskab til sagen.

»De første 40 minutter var der kun fire ambulancer ved Field's,« siger den ene kilde.

»Den første ambulance på stedet nåede at køre en patient på hospitalet og komme tilbage og være den fjerde ambulance til at ankomme til Field's.«

Det er dermed en markant anderledes virkelighed end den, offentligheden er blevet præsenteret for.

Men flere af billederne af gule ambulancer i lange køer ved Field's er først taget mellem klokken 19.30 og 20.30 den aften og dermed mindst to timer efter, skyderiet begyndte.

B.T. har også tidligere afdækket, hvordan der den dag var adskillige ambulancer ude af drift på grund af mandskabsmangel i Region Hovedstaden. Derudover svigtede regionens to super-ambulancer til millioner af kroner, som ellers skal kompensere for manglen på ambulancer og er købt til lige præcis den type hændelser.

Den ene super-ambulance blev tilkaldt, men kom i stedet to timer for sent, fordi beredskabet er sparet væk, har B.T. afsløret.

»Ressourcerne kneb fra begyndelsen, selvom meldingen var skarp. Det er ikke en øvelse, det er alvorligt,« siger den samme kilde.

Ud fra det massive antal billeder og videoer fra Field's har B.T. identificeret netop fire ambulancer frem til 18.24. Næsten en time efter skyderiet.

17.39: Akutberedskabet får de første alarmopkald

18.04: En video fra stedet viser, at der ingen ambulancer er kommet. Det samme fortæller familien til et af skudofrene, som B.T. har talt med.

18.12: Et foto viser, at der er en ambulance og to lægebiler på vej tæt ved Field's.

18.17: Et andet foto viser, at tre ambulancer er ankommet foran Field's. To af dem er ambulance A98 og A91.

18.20: Rigshospitalet modtager det første skudoffer og de to resterende alvorligt sårede frem til 18.45.

18.24: Et tredje foto viser, at en såret bliver langt ind i en tredje ambulance, A77, ved hovedindgangen.

18.27 En video viser ankomsten af en fjerde ambulance, A35.

18.30 En anden video viser de samme to-tre ambulancer ved Field's.

Region Hovedstadens Akutberedskab er blevet foreholdt oplysningerne og svarer, at det af sikkerhedsmæssige hensyn ikke vil kommentere på det.

Den samme begrundelse kommer dog ikke fra Hovedstadens Beredskab, som har tilsendt detaljerede udrykningsrapporter for deres mandskab.

Her fremgår det, at flere køretøjer ankommer ved Field's allerede klokken 17.46.

B.T.s kilder fortæller, at der halvanden time efter skyderiet var kommet styr på Field's og på hospitalerne – og alt mandskab gjorde deres absolut bedste.

»Men den første kritiske time var der ingenting at gøre godt med ved Field's.«

Samme kilde har detaljeret viden om indsatsen og Region Hovedstadens generelle beredskab. Konklusionen er benhård,

»Den første hurtige respons, hvor det handler om at redde liv ved en terroraktion, eksisterer ikke mere. Det gjorde det heller ikke på dagen i Field's.«

Kilden forklarer, at det tidligere velfungerende terrorberedskab er blevet nedlagt, doneret bort og sparet væk. Det betød blandt andet også, at der manglede behandlingsudstyr, medicin til de læger og paramedicinere, som blev tilkaldt hjemmefra til Field's, og ikke mindst ambulancer.

»Det var katastrofalt fra sundhedsvæsenets side.«

Vicedirektøren i Akutberedskabet, Thomas Reimann, er blevet foreholdt oplysningerne og kritikken. Han er uenig i, at regionen er dårligt rustet til eksempelvis et terrorangreb eller anden hændelse med mange sårede. Han siger, at beredskabet er klar og trænet til at håndtere det. Og var det ved Field's.

»Der ankommer meget hurtigt ambulancer og akutlægebiler i flertal til Field's (...).«

Ifølge Thomas Reimann valgte man af taktiske årsager ikke at sende alle ambulancer til Field's og havde nogen på stand-by. Der var også overvejelser om flere gerningssteder i den tidlige fase, påpeger han.

»Vagtcentralen var hele tiden i tæt kontakt med indsatsledelsen, så beredskabet blev placeret, så det kunne sættes ind, når indsatslederen meldte om det faktiske behov,« siger han.

Til Akutberedskabets forklaring reagerer B.T.s kilde med følgende svar:

»Hundrede procent bullshit. Det har intet på sig.«