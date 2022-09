Lyt til artiklen

»Havde der været flere sårede, så var det endt i en katastrofe med mange døde.«

Det mener en erfaren ambulanceredder, som var på arbejde søndag eftermiddag 3. juli.

De første meldinger i akutberedskabet gik på skyderi ved Field's og flere andre steder i byen. Med rigtig mange sårede.

Omfanget viste sig at være langt mindre, men ifølge to ambulancereddere afslørede den fatale dag en skandale.

»Der manglede ambulancer den dag. Ligesom alle andre dage,« siger den ene af de to reddere.

Han var der og er overbevist om, at ambulancetjenesten ville kollapse, hvis det havde været et værre scenarie, som først frygtet.

Tre blev dræbt og syv såret under skyderiet i Field's, og alle fik den hjælp, som de havde behov for.

Direktøren for akutberedskabet i regionen, Jonas Egebart, har siden sagt, at indsatsen var »eksemplarisk« den dag.

Men det var slet ikke så rosenrødt for de reddere, som B.T, har talt med, som den dag vidste, at der manglede flere ambulancer på vejene på grund af mandskabsmangel.

»Det blev fordrejet til, at alt er godt,« siger den anden redder.

Akutberedskabet i Region Hovedstaden samlede ifølge Sundhedsmonitor den dag 31 ambulancer og 17 sygetransporter til Field's.

Ti af ambulancerne kom fra Region Sjælland, som sendte assistance på anmodning fra Region Hovedstaden.

Politifolk og ambulancer på plads foran storcenteret Field's på Amager, hvor et voldsomt skyderi fandt sted søndag. Mange mennesker formåede at flygte fra stedet, mens andre fandt vej til butikkers baglokaler for at komme i sikkerhed. Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Vis mere Politifolk og ambulancer på plads foran storcenteret Field's på Amager, hvor et voldsomt skyderi fandt sted søndag. Mange mennesker formåede at flygte fra stedet, mens andre fandt vej til butikkers baglokaler for at komme i sikkerhed. Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Og det er her, at ambulanceredderne til B.T. peger på et problem, som ikke er blevet nævnt med ét eneste ord.

Der var adskillige ambulancer i Hovedstaden, som holdt stille den dag på grund af mandskabsmangel. Det fortæller begge reddere uafhængigt af hinanden. Redderne ønsker at være anonyme af hensyn til deres job. Men B.T. kender deres identitet.

»Vi manglede 10-12 beredskaber den dag,« siger en af redderne.

Det bemærkede han allerede i begyndelsen af sin arbejdsdag søndag den 3. juli.

Alle de ambulancer ville ikke komme ud og køre som planlagt, men holde stille på stationen.

De ambulancer manglede netop den søndag ifølge redderne, hvor skyderiet i Field's fandt sted, og som krævede alt, hvad akutberedskabet kunne mønstre.

De kunne derfor ikke hjælpe ved Field's eller med alvorligt syge patienter i resten af Hovedstadens, mens alle andre fokuserede på skyderiet.

I et interview med B.T. fortæller vicedirektøren i Akutberedskabet, Thomas Reimann, at håndteringen af Field's var rigtig god.

Konfronteret med de to redderes bekymringer om manglende mandskab på dagen bliver billedet dog mere nuanceret.

»Jeg anerkender, at der på dagen manglede beredskaber. Jeg er ikke enig i antallet, men det må jeg kigge ind i.«

Var I klar til en større hændelse?

»Ja, det mener jeg. Kunne man ønske sig, at der var flere beredskaber? Ja, det kunne man godt.«

Er det optimalt, at man har ambulancer, som ikke er ude at køre på grund af mandskabsmangel, når sådan en situation sker?

»Den optimale situation ville være, at vi havde alle beredskaber bemandet. Det ville jeg ønske mig,« siger Thomas Reimann.

Han fortæller, at de mange ambulancer, som Region Sjælland sendte som hjælp, er helt normal procedure ved store hændelser.

Ifølge de to reddere, som B.T. har talt med, så ville ambulancerne fra Region Sjælland dog ikke være tilstrækkelige i den akutte situation.

»De ambulancer skulle bruges nu. Når det handler om overlevelse, skal vi være der hurtigt,« siger den første redder.

»Jeg synes derfor ikke, at det var en succeshistorie.«

Den anden redder mener også, at selv med hjælp fra naboregionen, så ville et værre scenarie for alvor udstille mandskabsproblemerne.

»Havde der været mange sårede, så ville vi være fuldstændig underdrejede som beredskab.«

B.T. undersøger de kommende dage tilstanden i ambulancetjenesten. Her fortæller adskillige ambulancereddere om alvorlige mandskabsproblemer.

Mange frygter, at det kan koste liv.