Et bødeforlæg på 400 kroner for forsøg på hærværk.

Det er den konsekvens, det kunne blive til i sagen om studentervognen, der i sommer blev beskudt med æg ved et boligbyggeri, der bliver kaldt Rustenborg ved Farum Midtpunkt.

Her blev vognens chauffør ramt på benet og fik efterfølgende konstateret en stor indre blødning på 10 gange 12 centimeter.

Hvad, der ramte ham, ved han ikke. Og gerningsmændene, som datteren, der var med på tur, fangede på video, kendte han heller ikke.

Ikke desto mindre lykkedes det efterfølgende Nordsjællands Politi at sigte en person for medvirken til vold af særlig farlig karakter.

Men nøjagtigt som alle andre sager af den art har det ikke ført til en dom.

Fortællingen om beskydning mod studentervogne er ellers langt fra ny. Faktisk bliver den fortalt på ny nærmest hver sommer:

I en lykkerus over at være færdige med gymnasiet kører studenter rundt og besøger hinanden for at fejre deres huer. Med ét braser euforien. Bliver erstattet med frustration, chok og i nogle tilfælde smerte.

Sommer efter sommer har medier således kunnet berette om studentervogne, der er blevet beskudt af alt fra æg til slim og bomberør.

Alene de seneste tre somre – fra 2019 til 2021 – har politiet modtaget 36 anmeldelser om chikane mod studentervogne.

Det viser et svar til Folketingets Retsudvalg, som B.T. har gennemlæst.

Heri fremgår det også, at størstedelen af anmeldelserne er landet hos Københavns Politi.

Her er der registreret 21 anmeldelser, mens der hos kollegaerne vestpå er indkommet otte af slagsen.

Dermed topper Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi listen over flest anmeldelser.

På den kedelige tredjeplads findes Nordsjællands Politi med fire styks, mens der i de resterende af landets politikredse højest er registreret to anmeldelser – hvis da overhovedet nogen.

Ingen af sagerne har hidtil ført til dom.

I langt de fleste tilfælde har det ikke engang været muligt for politiet at identificere nogen mistænkte.

Det lykkedes dog Nordsjællands Politi, som har efterforsket sagen fra Farum. Men sigtelsen frafaldt 17. september.

Simpelthen, fordi man ikke mente, det ved en domstol ville være muligt at bevise, at den sigtede eller nogen anden for den sags skyld havde gjort sig skyldig i vold.

I stedet blev der ti dage senere sendt en opkrævning af førnævnte bøde afsted mod pågældende, lyder svaret til Folketingets Retsudvalg, som modtog det fredag.