Det vakte opsigt og forargelse, da busterminalen i Hobro blev raseret mandag aften. Nu har politiet fået et gennembrud i sagen.

For ifølge ordensmagten var det to piger på henholdsvis 15 og 16 år, der stod bag det omfattende hærværk, hvor flere vinduespartier blev knust i flere stykker.

Det skriver mediet Himmerland Lige Her og tilføjer, at Nordjyllands Politiet har sigtet dem begge for hærværk.

B.T. skrev tidligere på ugen om hærværket, der fik Palle Povlsen, indehaver af Jyske Vagt Security, og som står for sikkerheden ved terminalen, op i det røde felt.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Ifølge ham er hærværket nemlig blot et af mange, som en række unge i området, har begået.

»Det er et tiltagende problem. Det er unge mennesker, som hærger og simpelthen ødelægger ting omkring sig. Det er skruen uden ende.«

»Det er forfærdeligt, men jeg er mere ked af det på de unges vegne. At det går den her vej. Men de har tydeligvis ingen empati, og de splitter bare tingene ad.«

Også politisk genkender man problemet, som har varet i adskillige måneder.

»Det er smaskhamrende ærgerligt. Det ene er, at vi skal bruge penge på det her. Det andet er, at det her er et udtryk for en gruppe unge, som ikke kan få tiden til at gå med noget bedre,« siger Torben Ladefoged, direktør i teknik, kultur og klima i Mariagerfjord Kommune, som tilføjer:

»De muntrer sig med det her – og det er bare ærgerligt.«

Torben Ladefoged tilføjede, at hærværk ved busterminalen er sket flere gange. Derfor har man også opsat videokamera samt været nødsaget til at lukke for ophold indenfor ved terminalen.

Om det var videoovervågningen, som har ført politiet på sporet af pigerne, vides ikke. Det har nemlig ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra politiet.

Ifølge Himmerland var det et nyt spektakel ved terminalen, der fik politiet til at rykke afsted. Her var pigerne på 15 og 16 år også til stede, hvorefter de blev sigtet for mandagens hærværk, skriver mediet.

Over for B.T. forsikrede Torben Ladefoged også, at hærværket ville blive anmeldt til politiet, ligesom man ville overdrage al videomateriale fra stedet.