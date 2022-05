En gruppe unge skaber lige nu utryghed og ærgrelse i lokalsamfund – det kan ses på det seneste tilfælde, hvor en busterminal mildt sagt er blevet raseret for tusindvis af kroner.

Sådan forklarer Palle Povlsen, der er indehaver af Jyske Vagt Security.

Han og hans medarbejdere er blevet hyret af Mariagerfjord Kommune til at holde vagt ved den lokale busterminal i Hobro. Den har nemlig tidligere været genstand for hærværk.

»Det er et tiltagende problem. Det er unge mennesker, som hærger og simpelthen ødelægger ting omkring sig. Det er skruen uden ende.«

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Og det fik Palle Povlsen, igen, at se mandag aften.

»En af mine folk kom forbi ved 20-tiden, og der sad nogle unge og hyggede sig med øl og pizza. Han kører derfra, men senere er der en borger, der ringer til os. Vedkommende siger, at en gruppe unge smadrer ruder ved terminalen.«

»Vi ankom sammen med politiet, men der var de væk,« siger Palle Povlsen. Men skaderne var ikke til at tage fejl af.

Fem ruder, der hver har en værdi til 10.000 kroner, lå knust og spredt i tusindvis af stykker.

»Det er forfærdeligt, men jeg er mere ked af det på de unges vegne. At det går den her vej. Men de har tydeligvis ingen empati, og de splitter bare tingene ad.«

Palle Povlsen mener, hærværket er begået af en gruppe unge på 10-15 mennesker i alderen 12-14 år. Ifølge ham har samme gruppe unge stået bag flere sager om hærværk i byen.

»Det er ikke længe siden, at de smadrede en anden stor rude samme sted. Det er som om, de unge søger steder at være. Og ja, vi kan bortvise dem, men så finder de bare ny steder.«

»Nu må det stoppe,« lyder det fra Palle Povlsen.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

B.T. har talt med Mariagerfjord Kommune, der bekræfter, at kommunen kæmper med unge, der tilsyneladende morer sig med at begå hærværk.

»Det er smaskhamrende ærgerligt. Det ene er, at vi skal bruge penge på det her. Det andet er, at det her er et udtryk for en gruppe unge, som ikke kan få tiden til at gå med noget bedre,« siger Torben Ladefoged, direktør i teknik, kultur og klima i Mariagerfjord Kommune, som tilføjer:

»De muntrer sig med det her – og det er bare ærgerligt.«

Direktøren bekræfter, at der gennem længere tid har været flere sager med hærværk. Men hvorvidt det er de samme unge i alle tilfælde, kan han ikke sige med sikkerhed.

Torben Ladefoged. Foto: Pressefoto Vis mere Torben Ladefoged. Foto: Pressefoto

Han forklarer dog, at grupper af unge før har kørt rundt med knallerter inde i terminalen og revet bænke, der ellers sidder fast, op fra gulvet. De bruger altså stedet som et opholdssted, siger han.

»Vi bruger hurtigt mellem 25- og 50.000 på det,« supplerer han og tilføjer, at kommunen har iværksat flere tiltag.

»Den kortsigtede er, at vi har fået installeret videoovervågning for at finde ud af, hvem de er – og dermed give politiet nogle virkemidler.«

»Derudover foregår der også et ssp-samarbejde mellem kommunen og politiet. Vi skal have dem opsøgt og finde ud af, hvad der foregår.«

Og når de unge er blevet identificeret, vil de kommunale indsatser også række ud til forældrene.

»Vi har også tidligere besluttet, at terminalen skal være lukket om aftenen. Det er bare ærgerligt, for sådan bør det ikke være. Men sådan er det nu. Vi håber, skiltning, video og dialog kan løse det her,« afslutter Torben Ladefoged.

Mariagerfjord Kommune vil nu indsamle det materiale, herunder videoovervågning, de har liggende, for derefter at overdrage det til politiet – sammen med en anmeldelse for hærværk.