En bus er onsdag morgen væltet ved Snæbum, der ligger nær Hobro.

Det bekræfter Nordjyllands Beredskab over for B.T.

Beredskabet oplyser, at der har været passagerer i bussen, da den væltede. Om der er tilskadekomne iblandt, kan beredskabet dog hverken be- eller afkræfte.

Flere ambulancer er sendt til ulykkesstedet, tilføjer de videre.

Om der er tale om en skolebus eller bybus vides heller ikke på nuværende tidspunkt.

Indsatslederen er først ved at ankomme til ulykkesstedet netop nu, hvor der skal dannes et overblik over situationen.

Nordjyllands Beredskab fik anmeldelsen klokken 08.11.

B.T. følger sagen og forsøger at få en kommentar fra politiet.