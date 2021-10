Østjyllands Brandvæsen rykkede mandag formiddag ud til Aarhus Universitetshospital, da der opstod brand.

Det var omkring kl. 10, at et vidne fortalte B.T., at der var både politi og brandvæsen til stede ved afdeling H.

Branden opstod inde på hospitalet i et mindre elkøretøj. Det udviklede blandt andet en del røg, så der måtte sendes røgdykkere ind for at slukke branden.

»Der blev evakueret personale fra kontorgangen, men branden holdt sig inden for deres område « oplyser Anders H. Jensen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Anders H. Jensen bekræfter, at der ikke var nogen patienter, der blev berørt af branden eller røgudviklingen.

Da B.T. taler med brandvæsnet 10.35, er branden slukket. Der bliver nu luftet ud og ventileret, og der er bestilt skadeservice til stedet.

Personalet kan ikke vende tilbage til deres kontorer, før skadeservice har været derude.

Opdateres …