Hovedstadens Beredskab er rykket ud til en brand på Østbanegade på Østerbro.

»Der er opstået brand i en mindre tunnel, der ikke bliver brugt. Vi kan høre nogle knald derindefra, som vi tror er spraydåser til graffiti, siger vagtchef Frank Mikkelsen til B.T.

Man er i øjeblikket stadig i gang med at slukke branden.

Det er endnu klart, om branden er påsat eller opstået på anden vis.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at der umiddelbart ikke nogen fare på færde for personer, brandmænd eller for trafikken.

Melding om brand på #Østerbro i tunnel ved #Østbanegade under togbanen. Vores mandskab er fremme og i gang med at slukke branden. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) September 23, 2021

Opdateres ...