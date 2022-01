Natten til tirsdag har brandvæsnet slukket en brand, der opstod i en virksomhed i udkanten af Sørbymagle.

Politiet vil nu gerne høre fra vidner, der ved noget om sagen.

Det fortæller vagtchef Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2 Øst:



»Skulle der være én, der ligger inde med nogle oplysninger, så må man gerne kontakte os,« siger han.

Politiet har dog ikke umiddelbart mistanke om, at branden er påsat.

Den første anmeldelse om branden, der opstod i et kontorrum i bygningen, som ligger sydøst for Slagelse, fik politiet klokken 00.33.

Omkring to timer senere lykkedes det brandfolkene at få slukket for flammerne, skriver TV 2 Øst.

Da branden opstod, var virksomheden tom, og ingen er derfor kommet til skade i forbindelse med branden.