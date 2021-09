Som en bølge er voldelige røverier og tricktyverier den seneste tid skyllet ind over København.

Onsdag blev yderligere to varetægtsfængslet i sager, der drejer sig om ure og smykker for flere 100.000 kroner.

Under et grundlovsforhør ved Dommervagten besluttede dommeren således først at frihedsberøve en 19-årig mand med marokkansk baggrund i foreløbigt 20 dage.

Den 19-årige er sigtet for to forskellige røverier. Et begået i august ved Hovedbanegården. Et begået i september i Nordhavn.

I det første tilfælde skulle den sigtede i forening med en anden, endnu ukendt gerningsmand have passet en mand på ved Istedgade-indgangen til Hovedbanegården.

Den sigtede skulle ifølge forurettede være begyndt at danse rundt om ham. Dernæst skulle den 19-årige have holdt manden om halsen og struben, revet hans halskæde til omtrent 25.000 kroner af og løbet afsted med den.

12 dage senere var den 19-årige ifølge politiet så i gang igen.

Denne gang passede han – igen i forening med en anden – en mand op på et hotel i Nordhavn, skubbede ham og holdt ham fast, mens de snuppede et ur til 97.852 kroner fra forurettedes håndled.

Den 19-årige nægtede sig skyldig i begge forhold, men blev altså alligevel varetægtsfængslet. Blandt andet af frygt for, at han på fri fod vil kunne påvirke efterforskningen af sagen.

Også en 17-årig mand – ligeledes med marokkansk baggrund – afviste sin skyld, da han samme dag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Modsat sin landsmand fuldbyrdede han ikke røverierne og er derfor kun sigtet for forsøg herpå.

Ét begået 7. august i bus 5C, hvor han i forening med flere andre forsøgte at aftvinge en mand sit ur til en værdi af 2800 kroner.

Undervejs slog gerningsmændene ifølge sigtelsen flere gange den forurettede, ligesom de også holdt ham fast og pressede ham ned i et bussæde, mens de forsøgte at fravriste ham uret.

Andet forsøg på røveri blev begået præcis en uge senere på Torvegade, hvor den 17-årige sammen med flere andre slog og sparkede en mand, mens de forsøgte at få fat i mandens ur til en værdi af 100.000 kroner.

Også den 17-årige blev varetægtsfængslet i 20 dage.

Dermed træder de to teenagere ind i en kedelig flok, der den seneste tid er blevet varetægtsfængslet i netop sager om ure, smykker og røverier.

B.T. talte i starten af september med vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen, der kunne berette om adskillige tilfælde. I alt er der den seneste tid blevet frarøvet smykker og ure for mere end en million.

»Vi har den seneste tid haft flere sager, hvor gerningsmænd går efter værdigenstande såsom halskæder og telefoner – og især dyre ure. Vi har derfor haft en målrettet indsats mod den form for kriminalitet,« lød det fra vicepolitiinspektøren.

Han opfordrede i samme ombæring til, at folk er opmærksomme på deres værdigenstande, når de begiver sig ud i de københavnske gader.

»Det gælder, især hvis fremmede personer på gaden pludselig begynder at danse tæt på dig, give dig en highfive eller på anden måde forsøger at få din opmærksomhed, for det er nogle af de tricks, vi har set anvendt.«