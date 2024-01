Da to børn kort efter midnat nytårsaften blev tvunget ind i en bil ved Gråsten og siden kørt til deres mor i Hamburg, var det uden morens kendskab.

Det hævder moren, Christina Block, nu via sin advokat i en pressemeddelelse sendt til B.T.

»I modsætning til visse påstande har hun aldrig givet nogen tredjepart ordre om at tvinge sine elskede børn fra Danmark til Hamburg,« skriver advokat Otmar Kury.

Ifølge advokaten har flere personer løbende tilbudt deres hjælp til Christina Block, som i årevis har kæmpet med sin eksmand, Stephan Hensel, om forældremyndigheden.

Det er muligvis nogle af de mennesker, der har taget affære på egen hånd, lyder påstanden fra moren.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan børnene kort efter midnat 1. januar stod sammen med deres far, Stephan Hensel, og så fyrværkeri ved en café i Gråsten, da to lejebiler ankom til stedet.

Ud steg flere maskerede mænd. Nogle af dem slog Stephan Hensel omkuld, mens andre tvang drengen på 10 og hans 13-årige søster ind i en bil, før de forsvandt.

I al hast blev de kørt over den dansk-tyske grænse, og senere blev de så fundet i Hamburg hos deres mor.

Selvom børnene endestation var morens adresse i Hamburg, hævder mor Christina Block, at hun intet har haft med kidnapningen at gøre.

»Der er en række mennesker, der ser det umenneskelige afsavn, som Christina Block har til børnene, som en umenneskelig katastrofe og gentagne gange har tilbudt hende hjælp,« skriver hendes advokat.

Børnene er siden blevet bragt tilbage til deres far i Gråsten, efter en lokal domstol i Tyskland forleden besluttede, at de skulle retur til Danmark.

I pressemeddelelsen hævder advokaten dog, at det ene barn skulle have udtrykt ønske om at blive i Tyskland.

Striden mellem parret begyndte angiveligt i 2021, da børnene var på weekendsamvær hos deres far i Danmark. Han afleverede aldrig børnene tilbage til deres mor, og siden har forældrene hver især kæmpet for forældremyndigheden.

Christina Block er et kendt ansigt i Tyskland, da hun er arving til restaurantkæden Block House, som har over 50 restauranter i hovedsageligt Tyskland, men også rundt om i Europa.

Episoden nytårsaften er ikke første gang, at kidnapning bliver knyttet til familiestriden. I 2022 blev seks tyske mænd anholdt i Danmark, mistænkt for at ville bortføre parrets tre børn til Tyskland.

Sagen blev dog senere droppet.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.