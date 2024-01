Der gik mindre end et kvarter, fra to børn i Gråsten blev frihedsberøvet, til bilerne kørte over grænsen til Tyskland

Børnene, der sammen med deres far var ude at se på fyrværkeri nytårsaften, blev klokken 00:17 ført ind i to biler af et ukendt antal gerningsmænd, der væltede faren omkuld og udsatte ham for vold, mens de førte børnene ind i bilerne.

Allerede 00:31 – bare 13 minutter senere – kørte bilerne over grænsen til Tyskland, lyder det nu i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilerne er senere blevet fundet i Tyskland og er i tysk politis varetægt. Der er tale om to tyske udlejningsbiler. Torsdag bekræftede tysk politi, at børnene befinder sig hos deres mor i Tyskland.