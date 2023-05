Et større antal bilister kan se frem til at få hilsen fra politiet i deres e-Boks i form af en fartbøde.

Torsdag gennemførte Sydsjællands og Lolland-Falster Politi nemlig en automatisk trafikkontrol (ATK) på Stillingevej ved Slagelse.

I tidsrummet fra klokken 11.08-13.15 var der 366 trafikanter, der kørte forbi ATK-bilen.

Hastighedsbegrænsningen er fastsat til 50 km/t på strækningen, men det var der ikke færre end 73, der ikke overholdt. Det svarer til cirka hver femte bilist.

De 18 af dem havde endda så meget fart på, at de står til et klip i kørekortet, og den højeste hastighed blev målt til 77 km/t. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falster Politi i sin døgnrapport.

Her fremgår det også, at hastighedskontrollen var bestilt af en borger.

'Muligheden for at bestille en færdselskontrol må siges at give særdeles god mening – i dette tilfælde var der alt for mange bilister, der kørte for hurtigt i en 50 km/t-zone, og det er fint at gøre politiet opmærksom på den type højhastighedsstrækninger,' skriver Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

Det er muligt, at en ATK-bil finder vej til Stillingevej igen på et senere tidspunkt, oplyser politikredsen.