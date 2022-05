Det er ikke mere end tre måneder siden, de sidst var i retten. Her blev de hver især idømt to år og seks måneders fængsel.

Men nu mener politiet, at to 23-årige atter har forbrudt sig mod loven. Og derfor aflagde de denne torsdag Københavns Byret endnu et visit.

Denne gang var de forbi Dommervagten, hvor de blev fremstillet i grundlovsforhør. Sigtet for nøjagtig samme form for kriminalitet, som de for ganske kort tid siden blev dømt for.

Og ligesom i den tidligere sag er det ifølge politiet ældre kvinder, der har stået for skud.

Det er politiets mistanke, at de to unge mænd har begået databedrageri ved at svindle to ældre kvinder til at udlevere deres kortoplysninger. De to mænd skulle angiveligt have udgivet sig for at være fra Skat.

Oplysningerne skulle de to have udnyttet i midten af april, hvor de handlede dyrt ind på Strøget i København.

Den ene dag blev der ifølge politiet købt Louis Vuitton-tasker for knap 24.000 kroner.

Den næste indkøbte de to så angiveligt to Gucci-tasker til sammenlagt 12.000 kroner.

Læs også Særlige kriminelle går direkte efter Else og Olga: 'De er kolde og kyniske'

Onsdag rykkede politiet ud til en adresse i Indre By, hvor de to 23-årige blev anholdt.

Samtidig blev adressen samt en anden lejlighed i Indre By ransaget. Det samme gjorde to adresser i Odense.

Under ransagningerne blev der blandt andet fundet dyre designermøbler og et dyrt armbåndsur.

Begge de 23-årige nægtede sig i Dommervagten skyldige i sigtelserne. Mens den ene blev varetægtsfængslet i foreløbigt 13 dage, fik den anden opretholdt sin anholdelse i tre døgn, mens politiet fortsætter efterforskningen.

Det er som nævnt ikke første gang, de to stifter bekendtskab med retssystemet.

3. februar blev de begge kendt skyldige i 60 tilfælde af lignende kriminalitet. Her tilstod de at have franarret særligt ældre kvinder omtrent seks millioner kroner. Straffen for deres forbrydelser har de endnu ikke afsonet.

Københavns Politi minder i forbindelse med den aktuelle sag om, at man aldrig må udlevere sine personlige oplysninger til folk, man ikke kender.

Heller ikke, selvom de over telefonen siger, de er fra banken, Skat eller lignende.