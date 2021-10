En dramatisk episode udspillede sig fredag morgen på Frederiksberg.

Københavns Politi satte efter en mand, der ikke ville standse på politiets opfordring.

Det oplyser vagtchef Henrik Brix til B.T.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Efter en kort flugt kørte manden galt på Gammel Kongevej over for Planetarium og smadrede fronten på bilen fuldstændig.

Ingen personer er kommet til skade under episoden, men billeder fra stedet viser, at andre biler blevet ramt.

Flugtbilisten blev efterfølgende anholdt og skal nu have taget nogle blodprøver for at dokumentere, om han har været påvirket under kørslen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Billeder fra stedet viser, der er fundet en mystisk taske på stedet, men det er endnu for tidligt for politiet at sige, hvad de har fundet i bilen.

Mandens alder er ikke på nuværende tidspunkt bekræftet.