Politiet satte sent tirsdag aften efter en flugtbilist, der nægtede at stoppe på politiets anmodning.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Politiet forsøger at stoppe en bil, der nægter at standse, hvorefter bilen bliver stoppet og føreren anholdt,« oplyser pressevagten for Midt- og Vestsjællands Politi.

Biljagten varede omkring ti minutter og bevægede sig fra motorvejen på Midtsjælland til den københavnske vestegn, hvor bilen blev stoppet på Køge Bugt Motorvejen ved Brøndby.

Føreren, en 24-årig mand fra Hillerød, er sigtet for kørsel uden førerret, og så har han fået taget blodprøver, der skal belyse om han har været påvirket under kørslen.

Derudover er han sigtet for brud på våbenloven, efter der blev fundet flere forskellige våben i bilen. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi skulle der ikke være tale om skydevåben.

Den anholdte er nu løsladt igen, men stadig sigtet for de førnævnte overtrædelser.