Natten til lørdag kort efter midnat hørte en betjent mandens råb midt ude på gaden.

Betjenten reagerede med det samme.

»Stop tyven. Tag ikke mit ur,« gjaldede det fra en mand på Skindergade i det centrale København.

Betjenten spottede de to tricktyve, som forsøgte at løbe væk fra gerningsstedet.

»Han indhenter dem og får dem anholdt,« siger central efterforskningsleder ved Københavns Politi, Esben Godiksen, om tricktyveriet.

Et tricktyveri politiet ser på med stor alvor.

»Vi har over de sidste par måneder oplevet en stigning i antallet af tricktyverier og har derfor sat ekstra mandskab på gaden,« siger Esben Godiksen.

Det var netop en af disse betjente på gaden, som reagerede hurtigt og fik anholdt de to tricktyve.

Har du oplevet forsøg på tricktyverier?

De anholdte er henholdsvis 23 og 17 år gamle og er begge af afrikansk afstamning. Ingen af dem taler dansk.

»Der er sandsynligvis tale om personer, som ville begå tricktyverier her i København i et stykke tid, hvorefter de ville tage videre til en anden større by,« siger den centrale efterforskningsleder.

De to unge afrikanske mænd havde kort før tricktyveriet forsøgt at aflede offerets opmærksomhed med dans, hvorfor politiet også kalder dem 'dansetyve'.

Kort efter anholdelserne blev betjenten gjort opmærksom på, at en af dem havde været på spil tidligere på aftenen.

»En forbipasserende mand fortalte betjenten, at den ene af dem havde forsøgt at stjæle hans telefon på en bar,« siger Esben Godiksen og tilføjer, at manden blev opmærksom på tyveriforsøget i tide og fik det afværget.

Desværre var den forurettede mand, hvis ur tricktyvene forsøgte at stjæle, forsvundet fra gerningsstedet, da betjenten vendte tilbage efter at have foretaget de to anholdelser.

»Vi vil meget gerne have, at han kontakter os. Dels for at finde ud af, hvilket ur gerningsmændene gik efter. Og dels for at klarlægge omstændighederne bag tricktyveriet,« siger Esben Godiksen.

Københavns Politi forsøger at få fremstillet de to unge mænd af afrikansk afstamning i grundlovsforhør.