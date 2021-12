Onsdag sendte Fyns Politi to betjente til Kroatiens hovedstad Zagreb for at hente en dansk kvinde hjem til retsforfølgelse i Danmark.

Kvinden har været internationalt efterlyst for at bortføre et barn, hun ikke har forældremyndigheden over. Samtidig viser det sig nu, at hun også er hovedpersonen i en chokerende tv-dokumentar, der løb over skærmen i 2019.

Kvinden skulle ifølge B.T.s oplysninger være ‘den falske rugemor’ i dokumentaren af samme navn vist på TV 2.

I dokumentaren kom det frem, at den nu 39-årige kvinde bedrog tre barnløse par og tjente næsten en halv million kroner på det.

De sidste otte måneder har den 39-årige kvinde været på flugt fra de danske myndigheder, med sin søn, som hun har mistet forældremyndigheden over og er blevet anbragt uden for hjemmet.

Mohammed Faraji Hansen, der har et fælles barn med den falske rugemor - og som har fortalt til TV 2 Fyn, at kvinden er forsvundet med hans søn - bekræfter overfor B.T., at han er faren til den dreng, som en 39-årige kvinde torsdag er blevet dømt for at tage med til Kroatien. Han ønsker dog ikke at svare på spørgsmål i sagen.

Den 39-årige kvinde forsvandt med sin søn efter de to havde samvær tilbage i februar måned. Det skete kort efter, at kvinden ved Østre Landsret blev idømt to års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk som falsk rugemor.

Torsdag - under 25 timer efter, at kvinden blev overleveret til de fynske betjente i lufthavnen i Zagreb - blev hun idømt otte måneders fængsel ved Retten i Svendborg for børnebortførelse og frihedsberøvelse af sin seksårige søn.

Det fortæller anklager ved Fyns Politi, Brian Dybdahl til B.T.

»Hastigheden skyldes, at kvinden havde et ønske om, at sagen kunne afsluttes med det samme, formentlig fordi hun kunne se, at beviserne var rimelige gode,« siger Brian Dybdahl og tilføjer:

»Kroatisk politi anholdte hende med barnet. Der er ikke så meget at diskutere.«

Udover at erkende sagens fohold, så forklarede kvinden, ifølge anklageren, at hun var flygtet med sin søn i frustration over myndighedernes beslutning om at fjerne ham fra hjemmet. Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der har truffet beslutning i anbringelsessagen.

Under torsdagens retsmøde kom der ingen oplysninger frem om, at den seksårige dreng skulle have lidt nogen overlast de otte måneder, hans mor har gemt ham i Kroatien. Det oplyser Brian Dybdahl.

»Barnet er i dag hos sin far, som mens de var væk fik forældremyndigheden over drengen,« siger han.

Den seksårige dreng blev hentet af sin far i Kroatien allerede dagen efter, at kvinden blev anholdt af det kroatiske politi. Anholdelsen fandt sted 4. november og skulle ifølge Ekstra Bladet være fundet sted, da kvinden var på indkøbstur.

Anklageren lagde op til en straf på et år, men forklarer, at retten fandt det som en formildende omstændighed, at den 39-årige kvinde ikke krænkede en anden person, men en myndighed, da barnet var anbragt uden for hjemmet.

»Jeg noterer mig, at retten har udmålt en betydelig straf, og så er jeg glad for, at vi har sønnen hjemme igen,« siger Brian Dybdahl.