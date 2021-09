Stedfaren lå på sofaen i stuen. Pigen knælende ved siden af.

Familiens kenyanske au pair-pige stod i døråbningen. Hun undrede sig over, hvad der foregik.

Hun rykkede tættere på, og her gjorde hun sig et syn, som på ingen måde bør finde sted:

»Da jeg kom tættere på, kunne jeg se, at hun var meget tæt på hans nedre dele,« fortalte hun, da hun fredag vidende i byretten i Aarhus.

Hun bor i dag i Kenya, men var blevet fløjet til Danmark for at vidne mod stedfaren, som er tiltalt for at have voldtaget og udnyttet sin steddatter seksuelt over mange år, fra hun var omkring 10 år gammel.

Både i familiens forskellige hjem og på forskellige barer på Kreta, Gibraltar og Fuengirola. Han nægter sig skyldig.

Den kenyanske au pair-pige kunne i første omgang ikke huske, hvad der specifikt var foregået i situationen tilbage i 2004, da hun blev spurgt i retten.

Men da specialanklager Jesper Rubow læste op fra hendes afhøringsrapport fra marts måned, bekræftede hun, hvad hun dengang havde fortalt politiet.

At den nu 60-årige mand havde bukserne nede, og steddatteren var i gang med at give ham oralsex. På det tidspunkt var pigen omkring 10 år.

Den tidligere au pair-pige forklarede, at hun i situationen begyndte at hoste for at gøre opmærksom på sig selv og for at stoppe stedfarens udnyttelse af steddatteren. Det virkede.

Den tiltalte skulle angiveligt have sprunget op af sofaen og forladt rummet, forklarede hun.

Men her stoppede det ikke. Det er nemlig ikke det eneste overgreb på pigen, som familiens tidligere au pair-pige mener at have overværet i løbet af det halve år, hvor hun var au pair for familien i deres hjem i Odder syd for Aarhus.

En aften, hvor hun kom tidligere hjem end forventet, overværede hun endnu en episode i køkkenet, hvor de boede. Endnu engang stod hun i døråbningen.

Pigen lænede sig op af stedet, hvor de plejede at vaske op, mens stedfaren stod tæt op ad hende og lænede sig mod hendes brystkasse.

»Jeg kunne ikke se det hele, men pludselig så jeg, at hans hånd var indenfor hendes bluse,« lød det fra au pair-pigen i retten.

Men endnu engang stoppede galskaben, da hun gjorde opmærksom på sig selv.

»Han forlod hurtig køkkenet og gik nedenunder, og pigen gik ned i dagligstuen,« forklarede hun.

Og en dag betroede steddatteren sig også til hende. Hun kunne ikke tale engelsk, som au pair-pigen, men med fagter og enkelte ord, viste hun, ifølge au pair-pigen, hvor stedfaren skulle have befølt hende.

Samtidig beskrev hun hans penis, som hun med fagter også skulle have vist, havde været i hendes mund. Imens græd hun voldsomt.

Stedfaren nægter sig fortsat skyldig i alle forholdene, som skal være blevet begået fra 2004 til 2011.

Det vil sige fra pigen var omkring 10 år, og indtil hun blev 17 år.

Tidligere lød tiltalen, at overgrebene skulle have været begået fra 2004 til 2015, men den periode indsnævrede Jesper Rubow fredag.

Et andet vidne fortalte tirsdag, at au pair-pigen i 2004 havde fortalt hende, at hun også selv skulle være blevet udsat for seksuelle overgreb af stedfaren, som var dengang var hendes arbejdsiver.

Det manede au pair-pigen dog til jorden, da hun fredag afgav sin vidneforklaring.

Havde I et seksuelt forhold? Lød det fra anklagemyndigheden.

»Nej,« lød det prompte fra hende.

Men helt efter bogen, lader det dog alligevel ikke til, at den tiltalte har opført sig overfor hende.

Ifølge den kenyanske kvinde fik stedfaren nemlig også hurtigt seksuel interesse i hende.

Det var også derfor, at hun forlod hjemmet under et halvt år efter, at hun var ankommet.

»Den første dag jeg kom der, sagde jeg, at jeg trængte til et bad, og han forberedte et til mig. Da jeg gik ind for at tage badet, lukkede jeg døren bag mig, men lidt efter kom han ind, imens jeg var i badet nøgen.«

»Så gik han ned til mig i badet og sagde, at han ville skrubbe mig på ryggen,« forklarede hun.

Begge dele anmeldte hun i 2004 til politiet, men sagen blev dengang henlagt.

Det forventes, at der falder dom i sagen mandag. Forsvareren argumenterede fredag for frikendelse, mens anklager Jesper Rubow fortsat mener, at tiltalte skal kendes skyldig i alle forhold.

