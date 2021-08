Kan man som mor undgå at opdage, hvis ens datter i 11 år gennemlever et sandt mareridt under ens eget tag? Det skulle en mor i dag forholde sig til.

Ifølge hende var det først på en indkøbstur i Bilka sidste år, at hun blev bekendt med, at datteren angiveligt skulle være blevet udsat for seksuelle overgreb af stedfaren i 11 år.

Det forklarede hun, da hun tirsdag afgav forklaring i byretten i Aarhus.

»Jeg har altid troet, at det 'kun' var psykisk vold, vi har levet i, og ikke overgreb på mit barn,« fortalte den lyshårede kvinde i retten. Hun var tydeligt påvirket af sagen.

I den anden ende af retssalen sad stedfaren, som hun indtil for godt et år siden dannede par med.

Den tiltalte stedfar sad under det meste af hendes vidneforklaring med hovedet stift rettet mod computeren foran sig og korslagte arme. Han var iført jakkesæt og en kortærmet skjorte. Blikket faldt ikke på ekskonen.

Den nu 60-årige stedfar er tiltalt for at have voldtaget og udnyttet sin steddatter seksuelt adskillige gange over en periode på 11 år – fra 2004 til 2015. I perioder ugentligt.

Det vil sige, fra pigen var 10, til hun blev 21 år. I familiens forskellige hjem og på barer på en række feriedestinationer som Kreta, Gibraltar og Fuengirola.

Men skal man tro moderen, så har hun hverken vidst eller mistænkt noget, før datteren konfronterede hende med de uhyggelige detaljer på en indkøbstur i Bilka i september måned sidste år.

»Hun brød sammen og græd, og hun kunne næsten ikke få det frem,« lød det fra moderen i retten.

»Og så fortalte hun, at han havde misbrugt hende igennem mange år, hvilket chokerede mig temmelig meget,« tilføjede hun.

Pigens lillesøster vidnede også i retten tirsdag. Hun var også med på indkøbsturen i Bilka.

Hun var tydeligt påvirket af situationen, men fortalte efter en kort pause, at det også først var der, hun blev bekendt med overgrebene på sin storesøster.

»Hun var sur over et eller andet, der var sket i Bilka, og så begyndte hun at græde,« forklarede lillesøsteren.

Mandag kom det ellers frem i retten, at familien allerede i 2004 skulle have haft besøg af politiet på deres daværende bopæl i Odder, fordi stedfaren var blevet anmeldt for seksuelle overgreb på steddatteren – af familiens kenyanske au pair-pige.

Men heller ikke det bed sig fast i moderen.

»Politiet kom på et tidspunkt, hvor hun havde anmeldt ham for et eller andet, som jeg ikke rigtigt fik noget at vide om, hvor de tog en computer med. Mere kan jeg ikke huske«, forklarede hun.

Heller ikke selvom hun godt vidste, at politiets besøg angiveligt skyldtes en anmeldelse om blandt andet seksuelle overgreb mod hendes datter.

»Jeg havde det da skidt med det, men allerede dengang var han begyndt at være manipulerende og lukke mig ned, hver gang jeg forsøgte at sige noget«, forklarede hun.

Derfor reagerede hun heller ikke, da kommunen fremlagde en indberetning om, at der skulle være misbrug i hjemmet.

»Det er bare noget pjat«, skulle hendes manipulerede eksmand, ifølge hende have sagt, hvorefter de i nattens mulm og mørke flyttede til en ny kommune, og sagen blev henlagt.

Der er afsat fire dage til nævningesagen mod den nu 60-årige stedfar. Hvis han bliver kendt skyldig, kan han se frem til en fængselsdom på minimum fire år.

Han nægter sig fortsat skyldig i alle forhold.