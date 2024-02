Anklager Søren Harbo er ikke i tvivl. Besviserne peger på, at den 53-årige mand, der nu er fængslet for drabet på Hanne With, er den rette gerningsmand.

Det fortæller han til B.T. kort efter det timelange grundlovsforhør.

»Vi ved, det er en person, som har svært ved at finde rundt i København, ligesom vores sigtede passer med alderen (fra det signalement, som vidner har givet, red.),« fortæller han.

Derudover påpeger Søren Harbo, at den sigtede har opholdt sig i København på drabsnatten – ganske få gader fra, hvor gerningsmanden efter alt at dømme blev samlet op af den taxa, der senere kører ham og Hanne With ud til adressen i Fensmarksgade, hvor drabet finder sted.

»Det, sammenholdt med at sigtedes DNA er fundet alle de forkerte steder på dræbte, gør, at vi mener, der er en særlig bestyrket mistanke, og at vi har fat i den rigtige gerningsmand,« slår han fast.

Og netop en særlig bestyrket mistanke lagde dommeren vægt på i kendelsen om fire ugers varetægtsfængsling af den 53-årige mand. Også selvom den 53-årige nægter sig skyldig.

Der blev blandt andet lagt vægt på DNA-sporene, gerningsstedsundersøgelserne, obduktionen og forklaringen fra Hanne Withs kæreste.

Dommeren lagde også vægt på, at den sigtede selv har fortalt, at han nytårsaften 89/90 var på bar i Indre By i København, og at en taxachauffør samlede en kunde op netop dér.

DNA-spor er centrale

Netop spørgsmålet om DNA-spor har fyldt meget under grundlovsforhøret og er et centralt bevistema.

Rent teknisk er der jo sandsynlighed for, at der findes nogle få andre danskere, hvis DNA-profiler vil passe til de dna-spor, der er fundet på Hanne Withs bukser. Hvorfor er det netop den 53-årige, I anholder og sigter i den her sag?

»Fordi det er en million gange mere sandsynligt, at det er ham end en tilfældig anden. Og nu skal vi ikke sammenligne med alle danskere. Vi skal jo ikke sammenligne med Oda, der bor i Nordjylland, eller lille Emil, der er et år gammel,« fortæller han og fortsætter:

»Det kan kun være en mand, ud fra den viden vi har, der har opholdt sig her i København, der havde den her alder og det her signalement. Under de omstændigheder, når vi har alt det DNA spredt alle de forkerte steder på Hanne With plus på et antennekabel i hendes lejlighed, peger det hele på, at det er den rigtige gerningsmand, vi har.«

23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade. Dna-spor har ført til anholdelse af en 53-årig mand. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix Vis mere 23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade. Dna-spor har ført til anholdelse af en 53-årig mand. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix

34 år er der gået siden drabet, og før et gennembrud i sagen er nået. Og netop de mange år bliver også den største udfordring i sagen, slår anklageren fast.

»Hukommelsen bliver ikke bedre med årene, så det er jo selvfølgelig i sig selv en udfordring, og det som vil være hovedproblemet i sagen.«

»Det er de færreste af os – udover sigtede – der kan huske alle mulige begivenheder, der skete for 34 år siden.«

Der foreligger nu politiet en intens efterforskning.

»Vi har fået en masse nye oplysninger om den sigtede, som nu skal afprøves og efterprøves, og det betyder blandt andet, at nogle af de personer, som vi nu ved noget mere om fra nytårsnat, og som sigtede har forklaret om, dem skal politiet have fat i for at høre om de kan be- eller afkræfte den forklaring, sigtede har givet.«

Den 53-årige mand afgav selv forklaring under grundlovsforhøret. Her gjorde han det klart, at han aldrig har mødt eller hørt om Hanne With. Han nægter sig dermed også skyldig i drabssigelsen.

Han er blevet varetægtsfængslet i 27 dage frem til 5. marts.