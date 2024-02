Tirsdag formiddag rullede flere civile politibiler pludselig ind på en lille villavej ved Randers.

Ud steg flere betjente. De gik målrettet mod hoveddøren på et af sidevejens første huse.

Bag den dør bor den 53-årige mand, der tirsdag blev anholdt og sigtet for drabet på Hanne With, der mistede livet for 34 år siden.

I en indtil videre uopklaret drabssag.

23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade. Dna-spor har ført til anholdelse af en 53-årig mand. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix Vis mere 23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade. Dna-spor har ført til anholdelse af en 53-årig mand. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix

Hanne With blev fundet livløs på gulvet i sin lejlighed kort tid efter nytårsaften 1989. Hun blev dræbt af adskillige knivstik.

Ifølge Københavns Politi blev den 53-årige mand anholdt på sin arbejdsplads – et slagteri i Nordjylland – og kørt direkte til København. Han nægter sig skyldig, fortalte hans forsvarsadvokat Søren Bech onsdag, da han blev fremstillet i et grundlovsforhør.

På grund af det navneforbud, som den nu drabssigtede mand og forsvarsadvokaten fik held til at få nedlagt i byretten, kan B.T. ikke beskrive den 53-åriges identitet eller personlige forhold nærmere.

Men i nærmiljøet af den anholdtes hus fortæller flere personer, at der ikke var noget usædvanligt ved ham.

Flere er i chok over anholdelsen og fortæller videre, at det havde de aldrig forestillet sig om ham.

Ifølge personerne har manden boet på adressen sammen med sin kone i omkring to år.

En fortæller, at de hilste på hinanden af og til, men ellers snakkede de ikke sammen. Dog bliver det tilføjet, at der ikke var noget usædvanligt ved den nu anholdte mand.

Han var, som mange af de andre naboer, helt gennemsnitlig, lyder det.

Alle de personer, som B.T. har talt med, ønsker ikke at stille sig frem med navn grundet sagens karakter. Redaktionen er bekendt med deres identitet.

Efter mandens anholdelse tog politiet en dna-test på ham. Den har Retsgenetisk Afdeling analyseret for at se, om det er et match med det dna, som man fandt på Hanne Withs bukser.

På baggrund af de resultater mener politiet, at den 53-årige med meget stor sandsynlighed er ophavsmand til dna-materialet på offerets tøj.

Den 53-årige mand ønskede ikke at udtale sig, da han fik muligheden i Københavns Byret. Han er blevet varetægtsfængslet i 27 dage frem til 5. marts.