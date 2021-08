En 24-årig kvinde blev svært kvæstet, da hun natten til onsdag kørte galt ved Aars i Nordjylland.

Ulykken skete lige vest for krydset Gl. Roldvej og Roldvej lidt over to.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Den unge kvinde kom af uvisse årsager over i den modkørende vognbanen.

mand. Begge parter kørt til Aalborg sygehus. Den kvindelige part havde pådraget sig svære skader på begge ben. Den mandlige part lettere tilskadekommen. Begge køretøjer totalskadet. #politidk #vagtchefen @nordjyskedk @P4Nord @TV2Nord — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 25, 2021

Her kørte hun frontalt ind i en modkørende bil, hvor der sad en 41-årig mand.

Begge parter blev kørt til Aalborg Sygehus.

Ifølge politiet har den kvindelig bilist pådraget sig svære skader på begge ben.

Den mandlige fører meldes lettere tilskadekommen..

Begge biler blev totalskadet.