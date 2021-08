På Fanø oplever politiet ofte, at der køres ræs på stranden. Men det er alligevel sjældent, at motorbøllerne er mellem 58 og 74 år. Snarere tværtimod.

Det fortæller den vagthavende ved Syd og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Det er ikke usædvanligt, at vi oplever, at folk kører ræs på stranden til stor gene for badegæsterne. Men det er alligevel lidt usædvanligt, at de sigtede har den alder,« siger den vagthavende.

Det var en turist, som stod bag anmeldelsen, som tikkede ind 13.29 søndag eftermiddag.

Efter anmeldelse om hasarderet kørsel med motorcykler ved Rindby Strand på Fanø, traf patruljen 8 personer, der alle er sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Tak til anmelderen, der var så snarrådig at optage kørslen på mobil. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 22, 2021

Han filmede de otte motorbøller med sin mobiltelefon, og det var derfor ingen sag for politiet at sigte personerne for den hasarderede kørsel ved Rindby Strand på Fanø.

»Vi reagerer på det hver gang. Vi har før haft ulykker af alvorlig karakter,« siger den vagthavende.

De nu sigtede personer, der er både mænd og kvinder, kørte op til 80 kilometer i timen på stranden.

De får nu en bøde for overtrædelsen af færdselsloven.