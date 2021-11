Endnu en ældre kvinde er blevet snydt af en fremmed mand, der påstod, at han skulle aflæse varme.

Denne gang blev en 82-årig kvinde frarøvet kontanter i hendes hjem.

Mandag klokken 09.10 ringede en mand på hos den 82-årige kvinde i Højbjerg.

Her spurgte manden, om det var kvindens rollator, der stod nede på vejen, da han netop havde jaget nogle drenge væk, der havde stået og leget med den.

Her fik manden lokket kvinden med ned på gaden for at se på rollatoren. Men her kunne kvinden ikke se nogen skader. Manden tilbød kvinden at tage rollatoren med op i lejligheden, men det afviste kvinden.

Manden sagde derefter, at han alligevel skulle op og tjekke varme i kvindens lejlighed. Dette havde kvinden ikke hørt noget om. Selvom hun undrede sig, gav hun manden lov til at gå med op i lejligheden.

På et tidspunkt sagde manden, at kvinden skulle gå ind i hendes soveværelse for at skrue på termostaten, mens han stod i stuen og skruede på en anden termostat.

Da kvinden kom ind i stuen igen, sagde manden, at man skulle hente sin makker for at få lidt hjælp, hvorefter han forsvandt ud af lejligheden og aldrig kom tilbage.

Senere på dagen opdagede kvinden, at der var stjålet en del kontanter fra hendes pung i stuen.

For en uge siden blev en 78-årig kvinde ligelede frarøvet penge af en mand, der påstod, at han skulle aflæse varme i lejligheden. Her foregik tyveriet med samme fremgangsmåde.

Den 78-årige kvinde fik stjålet fra hendes pung.

Østjyllands Politi har tidligere set denne fremgangsmåde. Derfor opfordrer de til, at man beder om at se id eller spørger ind til, hvilket firma vedkommende kommer fra, hvis man får uventet besøg af personer, der påstår, at de skal aflæse varme.