Syd- og Sønderjyllands Politi modtog onsdag formiddag en anmeldelse om, at en kommunalpolitiker i Aabenraa Kommune var blevet udsat for dødstrusler.



Truslerne var fremsat fra et telefonopkald søndag aften, men trusler blev også modtaget på en pizzabakke tirsdag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pizzabakken med truslerne var skrevet på pizzabakken, som var klistret på kommunalpolitikerens postkasse.

Politiets efterforskning førte dem frem til en 66-årig mand i lokalområdet.

Han er blevet afhørt i sagen og er blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven ved at have truet en folkevalgt politiker.

Den 66-årige erkender, at han ringet til kommunalpolitikeren, og at han har skrevet og påklistret pizzabakken på politikerens postkasse.

Men den sigtede i sagen afviser, at der har været tale om trusler eller dødstrusler.