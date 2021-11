En 63-årig kvinde er indlagt på sygehuset i kritisk tilstand, efter hun onsdag var involveret i et færdselsuheld.

Uheldet fandt sted på Vestre Strandallé i Risskov, hvor kvinden kom cyklende.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.



Uheldet skete klokken 15.40, da en 30-årig mand parkerede sin bil i siden af vejen og åbnede bildøren i samme øjeblik, som den 63-årige kvinde kom cyklende forbi.

Kvinden ramte ind i bildøren og væltede ned på asfalten, hvor hun slog sit hoved alvorligt.

Hun blev hurtigt kørt til hospitalet, hvor hun nu er indlagt.



Den 30-årige mand blev sigtet for ikke at have været opmærksom nok, da han åbnede bildøren.