Tyveri i flaskeautomater, butikker og trusler mod en sosu-assistent. Anklageskriftet er langt i en omfattende sag mod en 43-årig mand, som begynder ved Retten i Aarhus på mandag.

I alt er manden tiltalt for 32 forhold, der drejer sig om alt fra, at han skal have stjålet en La Coste deodorant til 99 kroner i en butik i Tilst, til tyverier for flere tusinde kroner samt trusler mod en sosu-assistent på Pyskiatriske Hospital i Skejby.

Tilbage i juni 2020 skal han have peget på hende og sagt: »Pas på! Når jeg kommer ud, finder jeg dig, dine børn og din mand!« eller noget lignende det, fremgår det af anklageskriftet.

Men det er langt fra det hele. Særligt lader det nemlig til, at manden har haft en forkærlighed for pant, da nærsten halvdelen af forholdene, han er tiltalt for, handler om netop det.

Af anklageskriftet mod manden fremgår det, at han angiveligt hele 14 gange skal have brudt ind i flaskelagre i butikker i Tilst og tilsammen have stjålet mere end 394 pantkasser og sække til en værdi af over 16.000 kroner. Flere gange i forening med en 'uidentificeret gerningsmand'.

Alt sammen over en periode mellem den 1. februar og 15. marts i år. Sidste gang kom han, ifølge anklageskriftet, kun afsted med 180 kroner.

Derudover skal han have stået bag flere andre tyverier, hvor der er blevet stjålet Pepsi Max, Monster energidrik, læderpunge, lightere, Capri Sonne, chokoladebarer, oksestege og krydderier samt diverse tøj, tasker og elektronik - blandt andet et webkamera og en Macbook til en værdi af 8.699 kroner.

Alt sammen over en treårig periode fra november 2019 og frem til den 26. juni i år på forskellige steder i og omkring Aarhus.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra den 43-årige mands forsvarsadvokat, Nazanin Hosseini, for at høre, hvordan hendes klient forholder sig til de 32 punkter i anklageskriftet, men hun er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra anklagemyndigheden forud for retssagen.

Af anklageskriftet fremgår det dog, at der er tale om en domsmandssag, og dermed er der lagt op til, at den 43-årige nægter sig skyldig. I hvert fald i nogle af punkterne.

Af anklageskriftet fremgår det desuden, at anklagemyndigheden vil argumentere for en fængselsstraf samt udvisning af manden, som ikke er etnisk dansk. Derudover har de en påstand om erstatning.

Der er afsat to dage til sagen mod manden, som begynder mandag.