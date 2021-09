Har tre mindreårige børn været udsat for sexovergreb og blufærdighedskrænkelse fra en 43-årig mand?

Eller har de påståede overgreb og krænkelser mod dem i virkeligheden aldrig fundet sted?

Det skal et nævningeting ved Retten i Odense tage stilling til i sagen, som begyndte mandag i domhusets store retssal 10.

De forurettede børn – to drenge og en pige – er henholdsvis 11, ni og 13 år gamle.

På gerningstidspunkterne har de efter alt at dømme været i alderen mellem otte og 11-12 år.

Overgrebene er ifølge anklageskriftet sket på to privatadresser på Nordfyn, i den 43-årige mands hjem i Vestsjælland, i en svømmehal samt under køreture i mandens bil.

»Min klient nægter sig skyldig i alle forhold,« sagde hans forsvarer Nis Stemann Knudsen, efter anklager Peter Nygaard-Hansen ved indledning af retsmødet havde læst det tre sider lange anklageskrift op.

Den tiltalte blev afhørt som den første. Her gentog han mere end én gang, at han ikke har haft nogen former for seksuelt samkvem med børnene, som han kender gennem deres forældre.

De forurettede er et søskendepar samt en dreng fra en anden familie.

Det fremgik af sagens første dag i retten, at børnene i videoafhøringer samstemmende har forklaret, at den tiltalte – som konsekvent kalder børnene for sine ‘venner’ – har krænket deres blufærdighed.

For de to drenges vedkommende er den mest alvorlige del af tiltalen, at manden har udsat dem for deciderede seksuelle overgreb.

Hvilket den 43-årige pure nægter:

»Han (en af de forurettede drenge, red.) har en rigtig god fantasi. Han fortæller altid gode historier om ting, som absolut ikke sker i virkeligheden. Han har jo løjet under videoafhøringen. Jeg vil karakterisere ham som en dreng med en rigtig god fantasi,« lød det fra den tiltalte.

Han tilføjede:

»Jeg har kendt ham, fra han ikke var ret gammel. Vi var venner, og han kunne lide mig, og han kunne lide, at jeg gav ham opmærksomhed. Jeg mener, at det blandt andet er hans mor, der har bedt ham sige de her ting,« svarede tiltalte, da anklageren spurgte, om han kunne forklare, hvorfor en af de mindreårige drenge havde beskrevet overgrebene, som han havde i videoafhøringen.

Den 43-årige forklarede, at han havde truffet et af forældreparrene på en nudist-campingplads tilbage i 2013. Her var de blevet fortrolige og gode venner og havde i årene efter – helt frem til januar i år – set hinanden med jævne mellemrum.

Samme kontakt havde han haft til en udvidet kreds af fælles bekendte. Det var ad den vej, han havde fået kontakt til børnene, som han ind imellem fungerede som en slags legeonkel for.

De tog for eksempel flere gange i svømmehal sammen, byggede LEGO sammen, kørte ture i den 43-åriges bil, ligesom han hjalp et af børnene med lektierne eller var fortrolig med ham, når drengen havde det svært.

Den tiltalte blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør 26. januar i år. Det sket efter, at faderen til den 11-årige dreng havde anmeldt den nu tiltalte for mulige overgreb mod sønnen.

Sigtelsen mod den 43-årige blev som følge af efterforskning fra Fyns Politi udvidet til overgreb og/eller blufærdighedskrænkelse mod de i alt tre børn. Han har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret.

Tiltalen mod ham omfatter blandt andet mindst ét tilfælde af anal voldtægt mod den 11-årige samt forsøg på samme i flere andre tilfælde.

Den 43-årige er også tiltalt for forsøg på voldtægt i form af anden seksuel omgang mod den niårige samt blufærdighedskrænkelse mod den i dag 13-årige pige.

Der er afsat i alt seks retsdage til sagen med forventet dom i begyndelsen af oktober.