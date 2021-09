En 16-årig er blevet indlagt på hospitalet, efter hun blev ramt af en bil lørdag.

Ulykken skete lørdag aften mellem klokken 22 og 23, da den 16-årige blev ramt af bilen og dermed faldt og slog hovedet.

Det skriver Lokalavisen.dk, der har fået det bekræftet af Midt- og Vestsjællands Politi.

Pigen var sammen med sine venner på en Aldi-parkeringsplads på Torvesvinget i Vig, da ulykken indtraf.

Efter ulykken tog den 16-årige pige først hjem til sin egen bopæl, men hun blev i løbet af aftenen tiltagende dårlig og blev natten til søndag afhentet af en ambulance, og kørt til sygehuset for behandling mod hovedtraume.

Det var pigens far, som søndag klokken 13.32 anmeldte ulykken til Midt- og Vestsjællands Politi.

Pigen forblev indlagt i løbet af søndagen og søndag nat fik politiet en melding fra sygehuset om, at den 16-årige piges tilstand var for alvorlig til at hun kunne afhøres omkring ulykken.

Politiets efterforskning førte politiet til bilens ejer, som dermed også er blevet afhørt i sagen, og på baggrund af det opsøgte politiet mandag morgen en 17-årig ung kvinde fra Odsherred.

Den 17-årige er mistænkt for at have ført bilen på ulykkestidspunktet. Pigen er blevet afhørt i sagen.

Politiet vil fortsat gerne høre fra eventuelle vidner, som opholdte sig på parkeringspladsen på Torvesvinget i Vig lørdag aften og man bedes ringe 1-1-4, hvis man har oplysninger om sagen.