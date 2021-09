Anklagepunkterne var mange, da en 35-årig mand blev idømt forvaring ved Retten i Aalborg.

Manden var nemlig tiltalt for vold, trusler, hærværk, voldtægt, forsøg på voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ødelæggelser for tusindvis af kroner.

Og han blev dømt for hovedparten af forholdene, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Søren Riis Andersen.

»Han blev idømt forvaring, fordi det er jo noget relativt alvorlig kriminalitet, herunder de to voldtægtsforsøg. Og så er det fordi, han i forvejen var idømt en behandlingsdom tilbage i 2006,« forklarer anklageren, der ligeledes påpeger, at den nu dømte mand er blevet vurderet til at være farlig af læger og retspsykiatere.

Manden har som led i sin behandlingsdom fra 2006 været på en institution i Mariager, og det også her, at mange af de forhold, som manden er blevet dømt for har udspillet sig.

»Han forklarede ikke så meget i retten. Han erkendte det ene voldtægtsforsøg, som fandt sted i Brande, og så erkendte han nogle af de mindre forhold. Ellers kunne han ikke huske noget,« siger Søren Riis Andersen.

Det voldtægtsforsøg, som manden erkendte skete ifølge anklageskriftet, ud for en adresse i Brande, hvor den 35-årige skulle have taget fat i en kvinde, skubbet hende ned på jorden og sat sig oven på hende. Det var med hensigt på at voldtage kvinden, lyder det i anklageskriftet.

Hændelsen blev dog afbrudt af et vidne, hvorefter den 35-årige flygtede fra stedet.

Den 35-årige mand valgte at anke dommen på stedet.