Østjyllands Politi gennemførte søndag eftermiddag og aften en færdselsaktion i det vestlige Aarhus.

Færdselsaktionen endte med flere sigtelser og klip til personer, der kørte for stærkt.

Blandet andet sigtede politiet en 31-årig mand, der kørte op ad bakke på sit el-løbehjul med en hastighed på 50-60 kilometer i timen. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Løbehjulsentusiasten kørte med høj fart slalom mellem bilister, og det endte med at koste ham hans løbehjul til 15.000 kroner, det blev nemlig beslaglagt.

Man må kun køre 20 kilometer i timen på el-løbehjul, så det blev taget med på politigården, hvor retten skal tage stilling til, om det skal konfiskeres.

Den 31-årige var dog ikke den eneste, der måtte tage derfra med en sigtelse.

I alt fik 19 billister en sigtelse, og 18 fik et klip i kørekortet.

Tre af de i alt 18 klip blevet givet inden for 30 sekunder. De blev nemlig givet til den samme 27-årige mand, der først blev målt til at køre 99 kilometer i timen, hvor det var tilladt at køre 70 kilometer i timen.

Herefter foretog han to ulovlige overhalinger.

Det endte med at koste ham 7.000 kroner og tre klip i kørekortet, som, politiet oplyser, var noget hullet i forvejen.